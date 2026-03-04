Ahora

El emotivo homenaje de Ferreras a Fernando Ónega: "Fue uno de los narradores de nuestra vida, una voz con una inmensa carga de autoridad moral"

Desde el Al Rojo Vivo hemos querido rendir un sentido homenaje al que fuera "uno de los grandes cronistas de nuestra historia, un "maestro de periodistas", tal como le ha definido Antonio García Ferreras.

El periodista Fernando Ónega falleció este martes a los 78 años en Madrid. Famialires, amigos y compañeros de profesión han acudido a despedirle en la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia de Madrid.

Ónega fue sin duda uno de los grandes del periodismo español y además uno de los artífices de algunas de las frases más célebres de la Transición, como la icónica "puedo prometer y prometo", ya que fue el autor de gran parte de los discursos de Adolfo Suárez.

"Ónega estuvo en la Cadena Ser durante la noche de los transistores del 23 F, estuvo en la COPE y en Onda Cero. Estuvo en Televisión Española, en Antena 3, en Telecinco... Y por eso Fernando se convirtió en uno de esos narradores de nuestra vida. Él fue el hombre de las cartas de la radio", recuerda Ferreras.

"Ónega ha sido comunicación, reflexión, análisis, respeto, moderación. El hombre que no gritaba y que creía en la concordia (...) Ha sido una voz con una enorme e inmensa carga de autoridad moral", asegura. Pero Ónega ha sido sobre todo, más que todo eso, "el padre de Cristina, de Fernando y de nuestra adorada Sonsoles. Gracias, Fernando", le homenajea Ferreras.

En el vídeo podemos ver algunos de sus momentos en la pequeña pantalla y cómo hablaba de él la reina Letizia, cuando llegaba a la capilla ardiente para despedir a uno de los grandes de esta profesión. Hasta siempre, Fernando Ónega.

