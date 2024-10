Una vez más, el foco se pone en la víctima. Elisa Mouliaá ha utilizado sus redes sociales para denunciar el acoso machista que está sufriendo desde que se dio a conocer la denuncia que ha interpuesto contra Iñigo Errejón por acoso sexual.

"Ojo cuidao, antes muerta que a la policía", "Estas cosas no se denuncian por twitter, para eso están las comisarias" o "Después de dos supuestas agresiones sexuales y con su hijo de un año con 40 de fiebre se va al apartamento del agresor? eso no es decir si?" son algunos de los comentarios que la actriz lleva 48 horas recibiendo.

Personas anónimas que cuestionan su testimonio. Que por qué no denunció antes, que si lo hace público en esta red social, que si fue ella voluntariamente a casa de Errejón e incluso también la juzgan como madre. "Yo no dudo de la agresión, pero a mi me pasa y encima mi hija tiene fiebre y no necesito a nadie para coger un taxi solita a mi casa", publicaba una usuaria.

Porque todavía hay quienes no entienden que las mujeres, aun siendo madres, también pueden tener vida social. Así lo ha tenido que volver a explicar Mouliaá en redes sociales en contestación a todos estos mensajes. Lo ha hecho revictimizada y obligada a enfrentarse de nuevo a revivir la agresión.

"Yo estaba ilusionada con Iñigo, le tenia en un pedestal.. pensé que podía ser una historia de amor preciosa, pero en lugar de encontrarme con algo romántico me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua", ha publicado.

Una y otra vez ha ido respondiendo a usuarios. Nada de lo que haga o diga les parece suficiente. Ni que hable, ni que se quede callada, ni que ya lo haya denunciado en comisaría.