La Comunidad de Madrid reconoce que Ayuso visitó el ático de Chamberí después comprarlo

Los detalles Según fuentes del Ejecutivo madrileño a 'EFE', cuando esto ocurrió todavía no estaba decidido que el inmueble fuera a usarse como despacho temporal.

Isabel Díaz Ayuso visitó un ático de lujo en Chamberí tras su compra por la Comunidad de Madrid, aunque ella ya tiene su propia vivienda en alquiler. El consejero Miguel Ángel García confirmó que un asesor visitó el inmueble antes de la compra, lo que indica que conocían sus características: cinco dormitorios, cinco baños y una terraza grande, pero sin despacho, aunque se planeaba usarlo para trabajo. Ayuso justificó la compra por las obras en la Real Casa de Correos, pero aún no se había decidido su uso. El ático, adquirido por 6,3 millones de euros, tiene dos plazas de garaje, un trastero y un local comercial. La terraza, inicialmente de 200 metros cuadrados, es de 99 metros cuadrados. A pesar de la polémica, el gobierno de Ayuso considera que las explicaciones dadas son suficientes.

Isabel Díaz Ayuso visitó el ático de lujo de Chamberí después de que la Comunidad de Madrid lo comprase en abril, según han confirmado fuentes de Sol a laSexta, que subrayan además que "ahora Ayuso tiene su propia vivienda en alquiler".

La información llega después de que el consejero madrileño Miguel Ángel García haya reconocido que un asesor de su equipo, fue a ver el ático antes de su compra. "Lógicamente cuando se compra un inmueble, obvio que se visita", ha declarado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Estas declaraciones demuestran que el gobierno de Ayuso conocía las características del ático antes de adquirirlo: cinco dormitorios, cinco baños y una enorme terraza, pero ningún despacho, a pesar de que el uso que se le iba a dar era supuestamente de trabajo.

La presidenta madrileña justificó que, ante las obra de la Real Casa de Correos, su gobierno debía "buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales". "Me parece que es lo suyo", comentó Ayuso tras saltar la polémica.

Asimismo, siempre defendió que "no es mi casa, no es mi residiencia, no es para mí". Sin embargo, fuentes del gobierno autonómico han declarado a 'EFE' que cuando se produjo la visita de la presidenta no estaba decidido que el inmueble fuera a usarse como despacho temporal.

"Se dejó para finales de mes de octubre la decisión de qué hacer respecto al traslado con las obras de Sol. Fue a visitar una posibilidad. No una decisión", han indicado en este sentido.

Ahora, sin visitas

Un escrito publicado por la Comunidad de Madrid da además nuevos detalles sobre el ático, que se compró por 6,3 millones de euros. Concretamente, que cuenta con dos plazas de garaje, un trastero y un local comercial.

Sin embargo, a pocos días de que se cierre la subasta del ático, ningún posible comprador podrá visitarlo. Además, la polémica terraza de 200 metros cuadrados, dice ahora la Comunidad que es más pequeña y que mide 99 metros cuadrados.

Pese a que continúan conociéndose datos a cuenta gotas, para el gobierno de Ayuso las explicaciones que se han dado "son suficientes". "Llevamos todo agosto dando explicaciones. La presidenta lo ha hecho cada tres días, yo mismo he hablado de esta cuestión", ha esgrimido el portavoz Miguel Ángel García, a la vez que desde el gobierno regional insisten en que se ha mentido con información falsa.

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