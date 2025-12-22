Archivada la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual contra el exconselleiro Villares

Alfonso Rueda saluda al exconsejero Alfonso Villares durante la toma de posesión de Marta Villaverde como nueva conselleira do Mar, el pasado junio.

¿Por qué es importante? Hace justo un año la presentadora lo denunció. Hasta junio de este año reinó el silencio en la Xunta, pero tras la comunicación oficial de la denuncia Villares dimitió y perdió su condición de aforado.

El juzgado de Ferrol ha archivado la denuncia de agresión sexual presentada por Paloma Lago contra Alfonso Villares, exconselleiro de la Xunta. La denuncia, que data de diciembre del año pasado, surgió cuando ambos eran pareja. A pesar de la acusación, el PP gallego ha mantenido su apoyo a Villares. En febrero, al notificarse la denuncia, Villares informó al presidente Alfonso Rueda y posteriormente dimitió para defenderse. Aunque perdió su condición de aforado, Villares insistió en su inocencia. Ahora, la Audiencia Provincial de A Coruña deberá confirmar o revocar la decisión del juzgado de Ferrol.

Esta tarde hemos sabido que un juzgado de Ferrol ha decidido no procesar al exconselleiro de la Xunta, Alfonso Villares. Fue hace justo un año cuando la presentadora Paloma Lago lo denunció por agresión sexual. El PP gallego siempre lo ha arropado.

El juzgado de Ferrol ha archivado la denuncia de agresión sexual de Paloma Lago contra Alfonso Villares. La agresión ocurrió, presuntamente, en diciembre del año pasado en Ferrol, cuando ambos eran pareja. Unos meses antes se les veía juntos por primera vez.

En febrero de este año se notificó la denuncia al por entonces conselleiro y este se la trasladaba al presidente Alfonso Rueda. "Me comunica que recibe una llamada de la comisaria de Ferrol, que hay una denuncia con él y que si quiere prestar declaración", comunicó Rueda entonces.

Hasta junio silencio en la Xunta, pero tras la comunicación oficial de la denuncia Villares dimitió. "Dimitir para defenderme de una denuncia de la que sé que soy totalmente inocente", remarcó.

Villares perdió su condición de aforado pero no el apoyo de la Xunta. "Soy completamente inocente y no quiero aforamiento ninguno", dijo entonces.

Un revuelo político que contrasta con el silencio de Paloma Lago y su entorno durante toda la causa. Con la pérdida del aforamiento de Villares el caso volvió al juzgado de Ferrol, el que ha decidido archivar la causa y ahora es la Audiencia Provincial de A Coruña la que deberá confirmar o revocar la decisión.

