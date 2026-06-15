Wyoming reflexiona sobre cómo Ayuso cuela la prioridad nacional a través del abono transporte: "Para muchos inmigrantes es imposible"

"Ayuso siempre afirma que Madrid acoge a todo el mundo y es la comunidad de todos los acentos. De todos menos el marroquí, el ecuatoriano, el boliviano y en general cualquiera fuera de Chamberí que no tenga pasta", afirma Wyoming.

Wyoming arranca El Intermedio viajando hasta 1453, cuando Estambul se llamaba Constantinopla y era la capital del Imperio Bizantino, y los turcos tardaron 53 días en conquistar. Las murallas eran buenas, hasta que los turcos descubrieron que alguien se había dejado una puertecita abierta.

La moraleja de esta historia, explica el presentador, es que "conviene vigilar cualquier puerta, incluso la más pequeña, porque como te despistes se te puede colar algo chungo".

Como ejemplo, el abono mensual de transportes de la Comunidad de Madrid, que "para muchos inmigrantes en situación irregular ha sido el salvavidas que les permitía entrar en el proceso de regularización impulsado por el Gobierno".

Sin embargo, también es la puerta que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está usando para "colar una de las ideas más infames de la política de nuestro país: la prioridad nacional". El motivo, que ahora ha decidido obligar a empadronarse en Madrid a todo el que quiera adquirir ese abono, lo que, señala Wyoming, "para muchos inmigrantes en situación irregular es totalmente imposible".

De este modo, el Gobierno de Ayuso consigue lo que, según Wyoming, "lleva meses intentando: torpedear el proceso de regularización que afecta a miles de ciudadanos que viven, trabajan, no cobran lo que deberían porque no están regularizados y están aportando a la economía madrileña".

En este sentido, Wyoming recuerda cuando Ayuso "siempre afirma que Madrid acoge a todo el mundo y es la comunidad de todos los acentos. De todos menos el marroquí, el ecuatoriano, el boliviano y en general cualquiera fuera de Chamberí que no tenga pasta".

Esto también incluye al murciano, porque con esta medida también perjudica a los estudiantes que vienen de otras comunidades y trabajadores que llegan de otras regiones. Para ellos, Gobierno de la Comunidad de Madrid ha asegurado que lo solventará con acuerdos con el resto de comunidades.

Sin embargo, Wyoming apunta que "obviamente no tiene ninguna intención de resolver el problema a los inmigrantes en situación irregular, porque precisamente esa es su intención: dificultarles aún más la vida".

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