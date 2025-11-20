Feijóo insiste en el "ataque" a Ayuso y carga contra Moncloa: "La página negra la ha escrito el FGE, pero la tinta es de Sánchez"

¿Por qué es importante? El PP en peso se lanza contra el Gobierno tras la condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados.

El Partido Popular, como era de esperar, ha celebrado la condena contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados. El Tribunal Supremo le ha impuesto una inhabilitación especial de dos años para el cargo de jefe del Ministerio Público y una multa de 7.200 euros. Además, deberá indemnizar a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con 10.000 euros por daños morales.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en Génova tras conocer el fallo del Supremo y ha asegurado que "quien debía perseguir el delito lo cometió". Así, ha señalado que la sentencia "marca un antes y un después". “Condena al fiscal por una conducta incompatible con su cargo. El fiscal general es el principal funcionario del Estado encargado de la defensa de la legalidad y la ha quebrantado, según el Tribunal Supremo. [El tribunal] Confirma que quien debía perseguir el delito, lo cometió”, ha resaltado.

Feijóo ha tachado de "bochorno institucional" el caso del fiscalgeneral y ha denunciado presiones a los jueces por parte del Gobierno. Además, ha atacado al Gobierno: "Primero, por haberle nombrado, por haberle mantenido e incluso animado a mantenerse cuando resultó imputado, por haber sostenido en una clara intromisión de que el fiscal general era inocente y por haber criticado abiertamente a la decisión del Tribunal Supremo, algo que supone una injerencia inédita".

A continuación, ha asegurado que García Ortiz fue "un peón en la estrategia del Ejecutivo" contra el PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según ha agregado, el fiscal general "no cometió delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser peón en la estrategia del Ejecutivo". "La página negra la ha escrito el FGE pero la tinta se la ha dado Sánchez", ha arremetido el líder del PP, quien ha exigido la dimisión del presidente del Gobierno.

Por eso, ha dicho que "con un mínimo de decencia" no "habría otra salida que la dimisión del presidente del Gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos". Eso sí, ha indicado que está seguro que no tomará esa "salida digna".

La resolución se ha adoptado por cinco votos de la mayoría conservadora del tribunal frente a dos votos de la minoría progresista. Mientras, la sentencia, que está aún pendiente de redacción, contará con dos votos particulares, emitidos por las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo. Esta última iba a ser la ponente, pero al no estar de acuerdo con la sentencia finalmente la ponencia ha recaído en el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta.

Poco antes, Feijóo ya había señalado en la red social X que, "por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo". "Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles", ha escrito.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sorprendido con una reacción que ha publicado en la misma red social en dos idiomas, español e inglés. "Toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular", ha escrito. Y ha destacado: "En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo. Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España".

Además, fuentes cercanas a la presidenta madrileña han dicho a laSexta que "está muy satisfecha". "Esto es un éxito sin precedentes de la democracia: un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella. Se han revelado secretos de un ciudadano y la justicia ha imperado en España", han comunicado. Y han confirmado que Ayuso comparecerá este viernes sobre este asunto.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reaccionado en su cuenta de X. "'¿Quién va a pedir perdón al Fiscal?' Nadie, señor Sánchez. Quien tiene que pedir perdón es usted a los españoles por perturbar la normalidad democrática de este país. Debe seguir el camino de SU fiscal general. La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir", ha escrito.

Tras conocer el fallo, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha aseverado en sus redes sociales que "Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Por ese orden". "No hay más", ha remarcado.

