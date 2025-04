Beatriz Corredor (Red Eléctrica) reaparece tras 48 sin dar explicaciones del apagón y asegura que no piensa dimitir: "No ha fallado nada"

Después de dos días desaparecida tras el apagón masivo que puso en jaque el sistema de nuestro país durante horas, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha aparecido por distintos medios de comunicación para decir que no ha fallado nada y que no piensa dimitir. Además, Corredor ha desvinculado este miércoles el apagón de la "penetración de las renovables", a las que se ha señalado por estar en el posible origen de la caída de 15 gigavatios de energía que provocó la caída a cero del sistema.

Desde primera hora de la mañana, la exministra de Vivienda y presidenta del organismo que gestiona la transmisión de electricidad en nuestro país, ha dado sus explicaciones en distintas entrevistas en las que la autocrítica ha destacado por su ausencia. Las primeras declaraciones la dado en la 'Cadena SER', donde, al ser preguntada este miércoles por la posibilidad de que el 'cero' eléctrico se debiera a un exceso de producción de energía fotovoltaica, lo ha negado rotundamente: "No, la generación renovable en España tiene unos rangos de penetración excepcionales", ha defendido la también exministra, que ha puesto como ejemplo la jornada del 16 de abril, cuando, según ha indicado, las renovables cubrieron toda la demanda peninsular.

En un intento por tranquilizar a la población, Corredor, ha asegurado que nuestro sistema eléctrico es el mejor del mundo y que "a día de hoy no volverá a ocurrir", porque han "aprendido", sin dar mayores detalles sobre aquello sobre lo que han aprendido en el organismo que preside.

"En esta casa se ha trabajado bien y dimitir sería como reconocer que no se ha actuado correctamente y no es así", ha manifestado, haciendo hincapié en que tienen todas las medidas de seguridad dispuestas para que esta situación no se vuelva a repetir, por lo que los ciudadanos "deben estar tranquilos", ha expresado.

Requerimiento oficial

Posteriormente, ya en RTVE, Corredor ha indicado que el Gobierno ha solicitado un requerimiento oficial con todos los datos del apagón para responder en la misma tarde.

Corredor ha explicado en una entrevista en La 1 que en Red Eléctrica tienen "una caja negra que es imbatible". De esta manera, han pedido a los centros de control todos los datos para saber qué falló en el apagón masivo del lunes. Los datos, ha dicho, ya los tienen y los enviarán esta tarde al Gobierno tal y como han pedido. Más tarde, analizarán esos millones de datos.

En cuanto al sistema energético, Corredor, ha defendido que "el mix renovable es seguro" y "puede participar en todos los sistemas de seguridad del sistema eléctrico del operador del sistema porque está dotado de los servicios para hacerlo". "Relacionar el incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es verdad, no es correcto", ha insistido.

"Las renovables funcionan de forma estable, tienen ya mecanismos que les permiten operar prácticamente como una tecnología de generación convencional y no es un problema de cuánta generación entra porque hemos operado el sistema en condiciones mucho más extremas de renovables entrando en el sistema sin ningún problema de seguridad", ha detallado.

La comunicación de Red Eléctrica

Red Eléctrica lanzó su primera comunicación a las 13h del 28 de abril, media hora después del apagón, reconociendo el fallo y anunciando que ponía en marcha su plan para recuperar el servicio en la España peninsular afectada.

Posteriormente, ya en comparecencias ante los medios, ha sido Eduardo Prieto, director de Servicios de la compañía, quien ha estado dando las explicaciones sobre el estado de la situación, pero no ha sido hasta este miércoles cuando hemos visto a la presidenta dar unas explicaciones que añaden poco a lo sabido hasta el día anterior.

Corredor ha obtenido el apoyo tibio del Gobierno, que terminó dando un golpe encima de la mesa por la falta de información sobre el origen de la caída proporcionada por las operadoras. En su última aparición pública de este martes, Sánchez, que ha recibido críticas de la oposición también por su tardanza en dar explicaciones, dedicó sus rapapolvos a las compañías eléctricas, a las que ha exigido colaboraciónen su reunión con las principales empresas que suministran luz a nuestros hogares.