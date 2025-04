La hemeroteca retrata a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica: "En España no puede pasar, tenemos muchas tecnologías para garantizar el suministro eléctrico"

Dos días después del apagón en España, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, ha sido entrevistada en la Cadena Ser. Corredor ha afirmado que el apagón no se debió a un exceso de energía y defendió la resiliencia del sistema eléctrico español, asegurando que "a día de hoy no volverá a ocurrir". Sin embargo, en 2021, Corredor había afirmado en Espejo Público (Antena 3) que el sistema eléctrico español era uno de los más seguros del mundo y que no había riesgo de incidentes. Destacó la diversidad tecnológica de España, lo que garantiza un suministro eléctrico estable y seguro.