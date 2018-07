Nóos pagó más de 15.000 euros en cócteles

Una trabajadora del Instituto Nóos que se encargó de la logística de los foros organizados en Baleares ha relatado que le autorizaron realizar elevados gastos como una cena de gala por más de 15.000 euros, y cócteles y tapas de unos 2.000, y que nunca supo que se financiaban con fondos públicos.

En su declaración como testigo ante el tribunal que juzga el caso Nóos, el letrado de la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, Ramón Rosselló, ha preguntado a María Teresa Zazo por gastos de los Illes Balears Forum de 2005 y 2005, por los que el Govern pagó 2,2 millones al Instituto Nóos, como cuatro cócteles que costaron más de 2.000 euros cada uno y una cena por 15.579 euros.

Zazo ha admitido que ella misma elegía los lugares donde se celebraban los cócteles y cenas, en sitios como una mansión o un club de golf, y ha dicho que nunca supo que se financiaban con fondos de la administración pública.

"A mí me daban un presupuesto. Nunca vi los convenios", ha afirmado. "Yo hacia una previsión de presupuesto, los decidía no sé quién, y a mí me llegaba luego el presupuesto que tenía para los gastos", ha precisado.



La trabajadora de Nóos ha señalado que esas cenas y cócteles que se celebraban todos los días mientras duraban los foros no eran abiertas al público y solo asistían los ponentes, a quienes también se organizó un recorrido turístico por Mallorca.



Zazo ha confirmado otros gastos realizados, como un recital de una cantante por 4.060 euros, el alquiler de un piano de cola por otros 986, la rotulación de un cartel por 1.891, hasta 6.120 euros por dos esculturas que se entregaron en 2005 y otros 1.400 euros por los trofeos de 2006.



También se gastaron 500 euros en césped artificial, 1.061 en un espectáculo de danza, 6.271 euros en azafatas, y la factura del hotel donde todos se alojaron durante uno de los foros ascendió a 79.825 euros, de la que se descontaron 53.500 como patrocinio de la cadena hotelera.