Mujeres de ámbitos diversos firman un manifiesto para apoyar a Inés Arrimadas ante los "graves ataques" que sufre por "no ser nacionalista"

Mujeres de la política, la cultura y la comunicación que afirman participar de "diversas opiniones políticas" han firmado un manifiesto en el que expresan su respaldo a la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ante los "graves ataques" que, según denuncian, ha sufrido en esta comunidad en los últimos tiempos por "no ser nacionalista".

En el manifiesto, difundido, aseguran apoyar a Arrimadas "sin fisuras" y trasladan su "indignación" frente a "aquellos que hacen todo diálogo imposible". "Contra quienes insultan, amenazan, rompen el debate y corrompen nuestra sociedad democrática", añaden.

El texto lo suscriben 35 mujeres; entre ellas, la diputada de UPyD en el Parlamento Europeo Maite Pagazaurtundua, la exdiputada del PP, periodista y portavoz de Libres e Iguales, Cayetana Alvarez de Toledo, y distintas figuras destacadas en sus respectivos ámbitos, sobre todo escritoras, periodistas y profesionales de la comunicación.

Por ejemplo, han firmado el manifiesto la abogada y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, Consuelo Ordóñez, la académica Carmen Iglesias, de la Real Academia de la Historia y la Real Academia Española, las escritoras Soledad Puértolas, Mercedes Monmany y Berta Vias Mahou y las periodistas Anna Grau y Marta Robles.

Las firmantes, que dicen mantener entre sí "un diálogo abierto y creativo" pese a sus diferentes posturas políticas, sostienen que "el odio y el insulto forman parte de un discurso violento" que no se debe permitir y ante el cual no se puede "permanecer en silencio". "Inés Arrimadas, ganadora de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, a causa de no ser nacionalista, sufre una persecución implacable por quienes usan la fuerza y la amenaza como único argumento", señalan.

En su opinión, una mujer debería poder "dedicarse a la política sin por ello recibir los insultos más denigrantes y continuos", como le sucede a la dirigente de la formación naranja cuando "una y otra vez" la llaman "puta". "Es aún más inquietante que se use la amenaza a la mujer en sí, de manera específica, lo que indica algo tenebroso que recorre el inconsciente colectivo", lamentan.

Las firmantes del manifiesto piden a los representantes de los ciudadanos catalanes que "paren este atropello" y persigan a "los que insultan y amedrentan a representantes políticos, democráticamente elegidos", empezando por "aplicar la ley del delito de odio".

Por último indican que los responsables de esta situación "insostenible" son "ciertos políticos" que difunden "discursos racistas y encendidos" que recuerdan, a su juicio, a "los peores momentos vividos en las calles de Europa". "Hay avisos, antorchas que señalan que la situación es peligrosa. No lo ignoremos", advierten.

Desde Ciudadanos insisten desde hace tiempo en que el proceso independentista ha acabado con la convivencia y la paz social en Cataluña y reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que proteja a los catalanes no nacionalistas de la presión y el acoso al que, aseguran, están sometidos por parte de algunos independentistas.

En los últimos días han incidido en este mensaje a raíz de la visita de Arrimadas junto a varios diputados de Cs a Canet de Mar (Barcelona), donde fue abucheada por varias personas que gritaban: "Libertad presos políticos". La alcaldesa de este municipio, Blanca Arbell, dijo que habían ido "a provocar" después de que el Ayuntamiento les denegara el permiso que solicitaron para celebrar un acto político alegando que el espacio ya estaba ocupado por actos y actividades de la Festa Major.

Tras la publicación del manifiesto, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha aprovechado para interpelar de nuevo al PSOE. "¿Ha firmado esto, Adriana Lastra, o considera que Inés Arrimadas ya está lo bastante cómoda con la situación?", ha escrito en su cuenta de Twitter dirigiéndose a la portavoz socialista en la Cámara Baja.

También el diputado valenciano Toni Cantó se ha referido a esta cuestión en la misma red social. "Adivinen cuántas miembras del Gobierno apoyan este manifiesto que pide que cesen los insultos y el acoso a Inés Arrimadas", ha comentado.