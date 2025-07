Mouliaá presionó a una testigo del 'caso Errejón' pese a reconocer que ella "no ve delito": "Me estás chantajeando"

Elisa Mouliaá solicitó a una amiga que testificara a su favor en el juicio contra Íñigo Errejón, aconsejándole no dar datos que pudieran cuestionar su denuncia de agresión sexual. Según un informe policial, Mouliaá envió mensajes a la organizadora de la fiesta pidiéndole que dijera "la verdad" y afirmando tener "pruebas de todo". La testigo, sin embargo, se mostró en desacuerdo con la versión de Mouliaá, recordándole que no presenció nada indebido. La actriz admitió en un audio que no consideraba el incidente un delito, pero sentía una obligación moral de relatarlo.

Elisa Mouliaá pidió a una amiga suya que testificase en su misma línea en el juicio contra Íñigo Errejón, pidiéndole que no diese datos que pudiesen poner en duda su denuncia contra el exportavoz de Sumar por agresión sexual.

Así se desprende en los audios incorporados a la causa y recogidos en un informe policial al que ha tenido acceso laSexta.

Mouliaá envió varios mensajes a la persona que organizó la fiesta pidiéndole que dijese "la verdad" y asegurando tener "pruebas de todo". "No amenaces, Elisa. Yo responderé a lo que me pregunten que viví y sé. Punto. No más y no menos. Es mi deber como ciudadana. Lo que le haya hecho a otras, no lo sé. Y tampoco es el caso", le espetó la testigo.

En medio de ese cruce de mensajes, la actriz advirtió a la que fue se amiga sobre su declaración: "Si se archiva, que se archive por falta de rotundidad, pero no por denuncia falsa. Si empiezas a decir que me fui happy a su casa me jodes viva. Es tu palabra contra la mía. No quiero que me sienten en un banquillo y me acusen de denuncia falsa con todo lo que tendría que pagar, que no puedo", le explicó, pidiéndole que contase lo que vio.

Sin embargo, su amiga parece tener una visión distinta. "No me informaste. En casa entrasteis y te pregunté si había pasado algo y lo primero que me dijiste es que os besasteis en el ascensor. Luego me dijiste que te entró a saco y que le tuviste que decir que aquí no. Seguiste en la fiesta tranquila. Esto es lo que pasó y lo que recuerdo yo y otras personas", le advirtió.

Además, esta testigo le reconoce que le está haciendo pasar un mal rato. "Te has metido en esta movida sola por una cosa que te pasó que yo no vi y que no se me contó así", le acusó, reiterando de que tiene la obligación de decir "la verdad" cuando le pregunten.

"Yo no iba pedo y me acuerdo de todo y de las conversaciones al día siguiente. Quedamos más veces y me contaste solo que era un baboso, nada malo", le recuerda, señalando que no se pensó en "ninguna otra cosa".

La testigo le señaló que estaba a punto de "poner en le cárcel" a un tipo "por algo que no ha hecho", recriminándole que le estuviese diciendo lo que tenía que hablar. "Me estás tratando de chantajear", le acusó.

"Yo tampoco creo que fuese delito"

En uno de los audios que la propia Mouliaá envió a la testigo, y a los que también ha tenido acceso laSexta, la actriz llegó a asegurar que ella tampoco creía que lo que hizo Errejón fuese punible. "Yo tampoco creo que fuese un delito. Pero yo tuve que contar lo que a mí me hizo. Todo explotó por muchas denuncias anónimas contra este tío. Yo tengo la obligación moral de contar lo que pasó ese día", admitió.

La actriz reconoce en ese momento que no lo consideró un delito ni lo considera porque "estamos demasiado acostumbradas a los babosos". "Este tío hacía abuso de poder y se aprovechaba de la situación en la que estaba", aseguró.

La anfitriona de la fiesta hizo alusión a ese audio en su declaración como testigo del pasado mes de junio ante el juez Adolfo Carretero.

La acusación popular en la causa ha pedido que se amplíe el informe policial para incorporar la conversación íntegra entre Elisa Mouliaá y esta testigo. Una declaración y unas conversaciones que siembran una duda razonable en la versión de la actriz.