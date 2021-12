Tremendo enfado en Más Madrid por las declaraciones que este martes expresó la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien planteó la posibilidad de que se estuviera dando un boicot interno en el sistema sanitario público de Madrid tras acusar a "algunos" centros sanitarios de "no coger o colgar el teléfono": "De repente no hay médicos". Unas palabras que no han gustado nada a Mónica García, que ha cargado duramente contra la presidenta madrileña.

"Ayer, Ayuso traspasó la línea al acusar a los sanitarios de boicotear la salud pública", ha denunciado la líder de la oposición madrileña, que cree que esto "no es un error", sino "una estrategia cruel y cobarde". En este sentido, ha añadido: "Es la misma estrategia que hizo en su momento Esperanza Aguirre. Ayuso es cobarde porque no dice lo que realmente quiere, que no haya sanidad pública en Madrid".

García ha concluido su intervención mostrando una posición diametralmente opuesta a la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, expresando su gratitud hacia todos los profesionales de la salud que siguen luchando contra la pandemia de coronavirus que azota a España desde finales de 2019 y, especialmente en estos días, a la región madrileña: "Gracias a todos nuestros sanitarios por tanto".

"No hay que manipular las palabras de Ayuso"

Desde el PP, sin embargo, han querido despejar la polémica sobre las insinuaciones de Ayuso asegurando que "hay que leerse bien las declaraciones y no manipular". Así se ha expresado Alfonso Serano, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, que ha asegurado en declaraciones a laSexta que Ayuso "agradeció la labor de los sanitarios" y que "no se refería a la atención sanitaria".

"Se refería a la atención de las personas, y apreció cómo la izquierda usa cada centro de salud como un campo de batalla", ha criticado Serrano, que ha insistido en que se han manipulado las palabras de la dirigente autonómica: "Lo que no pueden hacer varios sindicatos médicos vinculados a partidos políticos es manipular las manifestaciones de la presidencia de Ayuso, cuya gestión no es producto de ocurrencias, como la de Sánchez".

El portavoz de los populares en la Asamblea ha insistido en esta reflexión señalando que las decisiones de Ayuso "siempre vienen avaladas por un equipo de expertos sanitarios", y cree que se debe esperar "un poco para criticarla" porque "al final el Gobierno central copia las propuestas de Ayuso". Para zanjar la polémica, Serrano ha destacado que "es una evidencia que hay quejas de usuarios de la sanidad en la atención que reciben y la presidenta se hace eco de ellas".