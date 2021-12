Isabel Díaz Ayuso ha criticado la gestión de "algunos" centros de salud de la Comunidad de Madrid ante la avalancha de pacientes que están recibiendo en plena ola de contagios. Los centros, colapsados, acumulan largas colas de pacientes que esperan a ser atendidos, y mientras la presidenta de la región cree que el trato a los ciudadanos no está siendo correcto en todos los casos y señala a los sanitarios: "No cogen los teléfonos, se cuelgan o de repente no hay médicos".

Estas afirmaciones han sido pronunciadas por la 'popular' en una entrevista en 'Es Radio'. Respondía al comentario de un oyente que afirmaba que en los centros privados se podía entrar sin ningún problema, pero que en los públicos "las consultas están vacías". "Hay un cachondeo porque te dan cita para dentro de cuatro semanas y luego ves que no hay nadie dentro", afirmaba el oyente del programa.

Ayuso ha afirmado que esa situación "nos está pasando muy frecuentemente" y que "dependiendo del centro de salud al que acudan, la atención al ciudadano es distinta". "Vamos a estar sobre ello porque queremos saber qué esta sucediendo", ha asegurado.

Y la cosa no ha quedado así. Tras reconocer que "estamos yendo de manera masiva" a los centros de salud y a las Urgencias por el coronavirus, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho: "Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid, porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando o haciendo colas y en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan o de repente no hay médicos".

Sindicatos estudian iniciar acciones legales contra Ayuso

Tras la polémica entrevista, los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (Satse, CCOO, Amyts, CSIT y UGT) estudiarán iniciar acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por las "falsedades, calumnias e injurias" vertidas contra la Atención Primaria.

Acusan a Ayuso de "abandonar la salud de los madrileños" y "acosar y machacar a los profesionales, los calumnia y desprestigia en los medios de comunicación, mientras ellos sacrifican su tiempo libre y su familia para velar por la salud de todos".

Respondiendo a sus palabras en 'Es Radios', desde los sindicatos aseguraran que "quizá hay que explicar a la presidenta que si un centro de salud no tiene disponibles a muchos de sus profesionales y otro centro cuenta con todos ellos, es evidente que la atención que se ofrece es muy distinta". "Es su obligación preocuparse de que todos los centros de Atención Primaria tengan el personal que necesiten en todo momento, y, ya de paso, abrir todos los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que cerró hace más de un año. Solucionar estos problemas es lo que debe hacer un gestor de los servicios públicos", señalan en un comunicado.

Los datos de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha notificado un total de 11.221 nuevos contagios de coronavirus, el dato más elevado de toda la pandemia. De estos casos, 9.518 se han notificado en las últimas 24 horas. Seis personas han fallecido en la región a causa del virus.