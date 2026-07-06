Bea de Vicente valora la decisión del juez sobre el pasaporte Begoña Gómez: "Roza el castigo, y ese no es el espíritu de las medidas cautelares"

"¿A dónde va a ir Begoña Gómez a fugarse si va a un acto oficial?", comenta Bea de Vicente, que analiza la decisión del sustituto del juez Peinado al autorizar a Begoña Gómez a viajar al acto de graduación de su hija, pero no a la cumbre de la OTAN en Turquía.

El magistrado sustituto del juez Peinado ha resuelto la petición de Begoña Gómez, que el pasado martes había solicitado permiso para salir del país con motivo de la cumbre de la OTAN en Ankara y para asistir a un acto de graduación de su hija en Londres.

Finalmente, el juez autoriza a la mujer del presidente del Gobierno a ir al acto de graduación, pero no así a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Turquía.

Bea de Vicente valora esta decisión, que asegura no llegar a entender: "Roza el castigo, y ese no es el espíritu de las medidas cautelares", comenta la abogada, que explica que el objetivo de las medidas cautelares se limita a "evitar la fuga".

"¿A dónde va a ir Begoña Gómez a fugarse si va a un acto oficial?", se pregunta Bea, que recuerda que el juez Peinado "ha ofendido a muchos, como es absolutamente lógico", tras "incriminar como posibles ayudadores a una posible fuga a la Policía".

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