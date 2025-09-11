Ahora

Palestina en Navantia

La ministra Robles, incómoda tras descubrir que un trabajador había desplegado la bandera de Palestina tras ella durante un discurso

El contexto La ministra se encontraba en el astillero para firmar el hito de aceptación de la fragata F-111 Bonifaz en Ferrol y ha realizado un discurso junto a varios operarios de Navantia.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha protagonizado el momento más incómodo de la jornada cuando realizaba un discurso en un acto de Navantia, en Ferrol, Galicia, delante de la bandera de Palestina.

Robles se encontraba en el astillero para firmar el hito de aceptación de la fragata F-111 Bonifaz, un acto previo a la botadura del buque. Cuando diferentes trabajadores le han dado paso, la socialista se ha dirigido al atril y ha invitado a otros operarios a subir junto a ella.

Entre otros, el delegado de la CGT en el Comité de Empresa ha escuchado el discurso de la titular de Defensa en primera persona, no sin antes desplegar y sujetar la bandera palestina. Aunque en un primer momento Robles no se ha percatado de la situación, segundos después pedía a este trabajador que cesara su pequeña protesta.

"No he terminado mi intervención. Si no le importa…", expresaba la ministra, que parecía estar de lo más incómoda. Después, habría recriminado al trabajador su actuación tras expresar en su discurso su agradecimiento a aquellos que "no aprovechan cualquier oportunidad para hacer política", palabras que más bien parecen una indirecta.

Durante este jueves, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, avivaba la tensión diplomática y acusaba al presidente español, Pedro Sánchez, de lanzar "amenazas genocidas" contra Israel por expresar que España no tiene "armas nucleares" para poner fin a la ofensiva en Gaza.

