¿Cuánto tiempo pueden seguir EEUU e Israel atacando a Irán? "Semanas, incluso meses, si hiciera falta": el análisis de Yago Rodríguez

El analista geopolítico Yago Rodríguez analiza el devenir de los ataques de EEUU e Israel a Irán, especialmente en su capital, Teherán. En el vídeo, todos los detalles.

Israel y EEUU siguen golpeando Irán, especialmente la capital, Teherán, en la que es ya la tercera jornada de bombardeos desde que el sábado por la mañana atacasen el país. Pero, "¿cuánto tiempo pueden seguir ambos países golpeando, vía aérea, a Irán?", pregunta Antonio García Ferreras nada más arrancar el programa de este lunes.

"Probablemente semanas o meses si hiciera falta", responde el analista internacional, Yago Rodríguez, director de 'The Political Room'. Pero la cuestión, añade, "es si Irán va a seguir teniendo la capacidad de responder y si van a ir quemando etapas de su respuesta".

En cuanto a la pregunta de en qué punto realmente estamos de la escalada, Rodríguez responde que "muy cerca del tope": "El estrecho de Ormuz ya ha anunciado su interrupción. Por primera vez, hemos visto ataques directos sobre la infraestructura petrolera. Y solo les quedaría por atacar en serio las desaladoras de la península Arábiga".

Desde el sábado, en Irán, se contabilizan ya 555 muertos por los ataques aéreos y en Israel 12, por la respuesta iraní.

