La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que la coalición con Podemos no peligra y ha manifestado que la Ley de Vivienda se aprobará durante esta legislatura. "Ojalá sea lo antes posible", ha afirmado este lunes.

Lo ha hecho en declaraciones a la prensa en respuesta a las declaraciones del portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, que ha advertido de que revalidar el Gobierno de coalición pasa por aprobar dicha norma. Al respecto, la ministra ha asegurado que el Ejecutivo "va a ser capaz de aprobar esa ley" porque quedan muy pocas cuestiones y asuntos por acabar de perfilar.

"No solo por optimismo sino por convicción", ha continuado la ministra, que ha subrayado el compromiso del Gobierno con esta ley, que además va a ser la primera Ley de Vivienda de la democracia. Aunque Sánchez no ha concretado plazos, ha confiado en que la ley salga adelante "lo antes posible". "Si puede ser antes de las elecciones del 28 de mayo sería extraordinario", ha afirmado, precisando que en cualquier caso se aprobará durante este mandato porque el Gobierno no puede defraudar a los españoles.

Además, se ha remitido a las encuestas que sitúan la vivienda como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, para insistir en que el Ejecutivo de coalición tiene que estar a la altura de las circunstancias y aprobarla.