Miles de personas han marchado esta sábado por el centro de Madrid en una manifestación de negacionistas de la pandemia al grito de "¡Illa, Illa, Illa, fuera mascarillas!", mientras el coronavirus sigue imparable y nos encontramos en un momento en el que preocupa la saturación en las UCI. Y es que las Unidades de Cuidados Intensivos de media España están más colapsadas que en la primera ola.

Durante la marcha, que ha transcurrido entre Atocha y Colón, los manifestantes han coreado consignas como "¡Queremos respirar!" o "¡Libertad!" mientras la mayoría caminaba sin mascarilla y sin cumplir con la distancia de seguridad. También se han visto carteles en los que afirmaban: "No somos negacionistas, defendemos la vida".

El colectivo 'Humanos conscientes y libres' ha sido el que ha convocado en redes sociales la marcha-concierto que se ha iniciado en la madrileña Glorieta de Atocha. Así, apoyados por una veintena de asociaciones, los convocantes han dicho que reivindican la recuperación de "derechos fundamentales y libertades".

Además, entre los puntos del manifiesto también han solicitado conocer el comité de expertos que ha diseñado "las medidas restrictivas" ante el coronavirus y han reclamado "abrir un debate científico y plural" acerca de la "pandemia, el virus, los test, las vacunas, la industria farmacéutica, el uso obligatorio de mascarillas, la corrupción de la OMS y la relación de la geoingeniería, las ondas 5G con el COVID-19, enmarcadas todas en la agenda 2030".

La marcha ha contado con el apoyo de personajes públicos, como Enrique Bunbury, que no ha podido acudir presencialmente, ya que ha argumentado que se encuentra grabando un concierto. No obstante, a través de un vídeo ha expresado su ánimo a la marcha: "Estamos en momentos muy complicados en los que parece que hay que recordar nuestras libertades. Hay que exigir que nuestras libertades sean devueltas. La libertad de expresión, de movimiento, de reunión. La libertad médica, que es tan importante. Y por supuesto el derecho al trabajo. Son cosas tan obvias que casi me parece una vergüenza estar repitiéndolas en voz alta", ha dicho el artista.

Atacan a un equipo de laSexta durante la manifestación

Durante la manifestación, un equipo de laSexta ha sido increpado e insultado. Además, tal y como ha contado el periodista Sergio Martín, en un momento dado se ha acercado una persona y ha pintado el objetivo de la cámara de negro para impedir que grabasen la protesta de los negacionistas.

"Los manifestantes consideran que bajo el pretexto del coronavirus se han arrebatado libertades fundamentales como la libertad de expresión, algo que no nos han permitido a un equipo de laSexta. Nos han increpado, insultando y han pintado con spray el objetivo de la cámara para impedir que siguiéramos grabando", ha contado Martín.