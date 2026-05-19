Miguel Ángel Campos, sobre el juez Calama: "Es un magistrado muy serio, no es un Peinado de la vida"

El periodista de Tribunales de Cadena Ser indica que el auto es "minucioso" y que es una "iniciativa judicial muy bien fundamentada, en base a unos indicios concretos hallados en unos registros en diciembre".

Más Vale Tarde conecta con Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunales de Cadena Ser, para conocer más información sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Iñaki López señala que, según el auto, Zapatero y sus hijas "habrían cobrado 1,9 millones de euros de cuatro empresas". "¿Esta investigación iría mucho más allá de Plus Ultra?", plantea el presentador.

El periodista señala que el juez desglosa en su auto "que hay conexiones con China, Venezuela, supuestos trabajos de influencia no solo para Plus Ultra". "Al analizar el auto vemos operaciones de oro, de petróleo, con China y otros países", añade, "está por ver el alcance total de la investigación, pero, desde luego, el auto es muy detallado".

Cristina Pardo expone que también se ha registrado la empresa de las hijas de Zapatero. "¿Acaso ellas habrían cometido, por decirlo de alguna manera, algún delito activo?", pregunta. Campos responde que es algo que "no se sabe". "Es algo que chirría de esta causa", comenta.

"Si es cierto, como dice el juez, que Zapatero es consciente y está situado en el vértice una organización criminal jerarquizada dedicada al tráfico de influencias, generalmente, metes testaferros", reflexiona. El periodista indica que se recurre a esta figura "para poder ocultar el dinero, no metes a tus hijas". Campos indica que el auto es "minucioso" y que está basado en los elementos de prueba que obtuvo la investigación en diciembre de 2025 al registrar a las personas actuantes en primera línea de este operativo.

López indica que algunos medios han asegurado que Zapatero podría haber avisado al resto de investigados que estaban siendo investigados, supuestamente, para que pudieran destruir pruebas. Campos afirma que este hecho "no aparece detallado que esto haya sido así".

"Las inferencias que se hacen sobre Zapatero son, básicamente, de terceras personas", señala. Campos, además, añade que el juez José Luis Calama, "es un magistrado muy serio, no es un Peinado de la vida, ni la fiscal del caso tampoco lo es". "Podrán apuntalar los indicios o descartarlos a medida que transcurra la investigación", afirma.

Cristina Pardo, por su parte, cuenta que el PSOE, por su parte, "ha salido en tromba a sugerir que aquí hay 'lawfare'". Campos considera que "es una iniciativa judicial bien fundamentada, en base a unos indicios concretos hallados en esos registros de diciembre". "Esto no quiere decir que esta causa acabe en una acusación formal y se acabe sentando en el banquillo", añade.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido