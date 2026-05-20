Antonio Maestre: "Tan erróneo es calificar de lawfare lo de Zapatero como convencer a la gente de que lo que hace el juez Peinado es justicia"

El periodista y escritor Antonio Maestre critica cómo reaccionaron algunos miembros del PSOE tras conocer el auto del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y hace algunas apreciaciones con respecto a otros casos.

Antonio Maestre, periodista y escritor, ha analizado el auto del juez al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha señalado que hay cosas que no le gustan: "Hay cosas que veo que no sé si son delito o no, pero deberían serlo si no lo son", ha dicho, insistiendo en su malestar por lo que considera una facilidad excesiva para monetizar la influencia o el entorno personal.

Ahora bien, dicho esto, y en el debate generado en Al Rojo Vivo por otros asuntos judiciales que encara al Gobierno, en este caso el presidente por el caso de su mujer, Begoña Gómez, cuya instrucción del juez que investiga al caso (el juez Peinado) está siendo más que cuestionada, Maestre se muestra así de contundente.

"Creo que [algunas personas del PSOE] se precipitaron mucho ayer al calificar todo esto como una operación política de un juez sin antes ver el auto, ahora bien, es tan erróneo eso como intentar convencer a la gente de que lo que hace el juez Peinado es justicia, porque lo que hace el juez Peinado no es justicia", afirma Maestre.

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