Escolar analiza el auto del juez: "La parte de Zapatero son indicios, que justifican que se investigue pero que no demuestra que haya participado directamente"

El periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, analiza algunas de las claves del auto contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Según apunta el periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, "más allá de la presunción de inocencia, creo que en este auto hay muchas evidencias de un comportamiento que sobrepasa el lobby por parte de Julito Martínez, que tiene más que ver con el de conseguidor o con el comisionista".

Ahora bien, en este mismo informe, añade el periodista, "la parte que atañe a Zapatero, la que atañe directamente al expresidente, son todo indicios, que justifican que se investigue, pero que no demuestran que haya participado directamente. Al menos por ahora y con lo que sabemos".

Esto es, "hay un tercero que habla de un segundo sobre lo que ha hecho un primero. Hay un salto. Los directivos de Plus Ultra, hablando con Julito de lo que ha hecho Zapatero son un salto doble. No hay una prueba directa sobre esas gestiones", aclara Escolar.

De este modo, enumera el periodista que, para él, en este caso, hay dos hipótesis. La primera es "que Julito Martínez, en efecto, es un testaferro de Zapatero, que está haciendo todo esto comisionado por Zapatero y de acuerdo con Zapatero".

Y la segunda, que no la descarta, dice, es "que Julito Martínez sea un listo que aprovecha el nombre de Zapatero para hacer sus business, sus negocios, utilizando el contacto y la relación personal que tiene con Zapatero para vender a terceros que está comprando a Zapatero".

Y las dos opciones "son verosímiles, con la información que tenemos hoy", asegura Escolar, señalando estar convencido de que "la investigación acreditará cuál de las dos es cierta", pero "me parece apresurado dar por hecho que Zapatero es culpable de todo lo que dice", concluye el periodista, señalando que ya muchos políticos y medios de comunicación le han señalado como culpable.

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