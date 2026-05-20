Antonio Maestre, tras la imputación de Zapatero: "Indigna lo fácil que es ganar dinero por ser quien eres o hija de quien eres"

El periodista reacciona en Al Rojo Vivo a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y expresa su sorpresa e indignación ante los hechos que recoge el auto judicial.

En Al Rojo Vivo, el periodista Antonio Maestre ha reaccionado tras conocer la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresando su sorpresa e indignación por los hechos que recoge el auto judicial.

"Cuando leí el auto hay cosas que veo que no sé si son delito o no, pero deberían serlo si no lo son", ha señalado. "Me cuesta mucho pensar que se puedan cobrar 240.000 euros por maquetar informes ya hechos. A mí, que ganar 1.000 euros nos ha costado tanto trabajo, esto me resulta muy difícil de entender".

Maestre ha insistido en su malestar por lo que considera una facilidad excesiva para monetizar la influencia o el entorno personal: "Me indigna que sea tan fácil ganar dinero simplemente por ser quien eres o por ser hija de quien eres".

El periodista ha reconocido que, más allá de la calificación penal, el caso contiene elementos que, a su juicio, deben ser investigados a fondo: "Es difícil probar todavía que haya delito, pero hay materia para investigar. Se habla de influencia de terceros, del papel de Zapatero en un rescate, y de pagos de empresas que lo niegan, pero que habrían abonado dinero tanto al expresidente como a su entorno".

En este sentido, cuestionó la naturaleza de esos pagos: "A mí me cuesta mucho pensar que se puedan ganar 240.000 euros por maquetar informes. No creo que nadie pague esa cantidad solo por eso. Eso es lo que tendrá que explicarse".

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