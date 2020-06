Fernando Simón ha hecho un llamamiento a los más jóvenes para que sigan manteniendo la prudencia y responsabilidad en la desescalada y en la situación de nueva normalidad tras la pandemia de coronavirus. Lo ha hecho en su rueda de prensa diaria, en la que ha insistido en que "ahora hay otras formas de divertirse porque estas reuniones no son prudentes".

Y es que, desde que comenzó la desescalada son varias las intervenciones que han tenido que hacer las autoridades en fiestas o botellones masivos. La última celebración se dio el pasado 8 de junio en el lago de Mendillorri, en Pamplona, donde se congregaron unas 200 jóvenes.

"Hay que desmotivar a los jóvenes para que no realicen estas reuniones peligrosas, no solo por el alcohol sino por la transmisión del coronavirus. No pueden olvidar el esfuerzo que están haciendo sus mayores porque casi todos tendrán familias amplias con personas mayores de alto riesgo", ha apuntado Fernando Simón en su intervención.

"Hay que desmotivar a la juventud en el consumo irracional y masivo de alcohol"

Asimismo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha instado a los medios de comunicación "a desmotivar a la juventud en el consumo irracional y masivo de alcohol" porque, además, "genera problemas de salud a corto plazo entre los jóvenes, incluyendo las defunciones asociadas a la violencia y los accidentes de coche".

En cuanto a los problemas relacionados con la pandemia, ha destacado que los jóvenes, en estos momentos, "no pueden olvidar que pueden exponer a personas mayores". "Ahora es cuestión de divertirse de otra forma y estas reuniones no son prudentes", ha sentenciado.