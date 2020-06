Díaz Ayuso: "Se ha hecho lo humanamente posible. Entró como una exhalación"

La presidenta regional afirma que se han producido 16.000 traslados hospitalarios y pide en la Asamblea de Madrid que no se mienta sobre el protocolo de las residencias. "No se puede decir que a los mayores se les ha dejado morir. He hablado muchos días con médicos y geriatras", ha añadido Díaz Ayuso.