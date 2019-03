Medio millar de personas piden la libertad de los detenidos en los altercados de Madrid

Cuatro de los detenidos en Madrid tras la 'Marcha de la Dignidad' han quedado en libertad con cargos, según han explicado ellos mismos al salir, y dos de ellos han asegurado que no han recibido un trato adecuado durante su detención.

Quienes estuvieron en la marcha de la dignidad aseguran que la lucha no termina ahí, como es el caso de Mari Carmen, "la gente se tiene que dar cuenta de la fuerza que tienen los obreros, esto va a continuar hasta que este Gobierno decida dar marcha atrás con los recortes y las reformas".



El 22M ha pasado, pero su espíritu está más vivo que nunca. Frente a los juzgados de Plaza de Castilla, cientos de personas han pedido la libertad sin cargos de los 21 detenidos que han pasado a disposición judicial. Allí han dejado claro que "si tocan a uno, tocan a todos"



La madre de uno de los arrestados no se ha cansado de repetir que su hijo no es ningún violento. "Mi hijo no estaba en ningún altercado, símplemente iba andando".



Aseguran que ellos sólo salieron a la calle para defender su derechos de forma pacífica. "No le hacemos daños a nadie, tenemos derecho a luchar para que nuestros hijos tengan una sanidad y una educación pública".



Además, se desvinculan completamente de los altercados posteriores a la marcha. Frente a la Bolsa de Madrid también se han concetrado para denunciar el robo de las preferentes. De ahí se han ido a la Puerta del Sol, donde algunos ya han anunciado que quieren acampar. Las marchas de la dignidad volverán a tomar el centro de Madrid. Sus voces, dicen, no las van a callar.