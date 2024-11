El president de la Generalitat, Carlos Mazón, intenta ahondar en sus críticas al Gobierno central. Así, Mazón ha afirmado este lunes que llevan tres días solicitando al Gobierno camiones de desatasco de alcantarillado para evitar "problemas graves de salud pública" en las zonas afectadas por las inundaciones de la dana y "no llegan".

Lo ha señalado en un mensaje en su cuenta de X, donde ha explicado asimismo que el Gobierno valenciano ha solicitado a la CEOE y al resto de Comunidades Autónomas que contribuyan "con todos los medios a su disposición". "Gracias a todos por su inestimable ayuda", ha indicado el president en su mensaje cuando se cumplen trece días de las inundaciones en la provincia de Valencia y continúan todavía las labores de limpieza y retirada del fango en numerosos municipios afectados.

Desde el Gobierno de Sánchez, la respuesta la ha dado primero el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. "Hemos puesto todo lo necesario. Ayer dimos cuenta de toda la maquinaria. Vamos a seguir avanzando en la cogobernanza", ha sentenciado prefiriendo poner el foco en el trabajo para recuperar la normalidad y en la cooperación entre Ejecutivo central y autonómico.

Mucho más contundente en su respuesta ha sido la Delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé. "Esa petición se recibió por parte de la Generalitar en el CENEM el viernes a las 11.26 y a las 11.42 todas las Comunidades Autónomas tenían la petición del Gobierno de España para movilizar los camiones bomba que pedían", ha explicado. "Actuamos en una hora, no en 14 días (en referencia a la tardanza en al gestión del gobierno valenciano para pedir lo que necesita), ha añadido la delegada. A partir de ahí contestan las comunidades que tienen disponibilidad. La primera fue Castilla-La Mancha que ofreció 10. Ahora hay 30", ha insistido.

"Uno tiene que saber las competencias que tiene. La dirección de la emergencia tiene que buscar sus necesidades y pedir al Gobierno todo lo que necesite. Además de poner en marcha el mecanismo español pusimos el europeo. Hoy son de alcantarillado y mañana serán otros", ha seguido visiblemente enfandada respondiento al tuit de Mazón. .

"Nos ponemos al lado de la Generalitat para hacerles de altavoz de lo que necesitan. En este momento hay 30 y hoy han dicho en el CECOPI que necesitan 150. Lo han dicho después del tuit de Mazón. Los mecanismos del Gobierno funcionan. Si se detectan que faltan, le recomiendo al presidente valenciano que trabaje en la manera mas adecuada para pedirlo, que igual, solo con el tuit no es lo mas efectivo", ha afeado.

Mientras, en privado en Génova nadie cree que Mazón pueda recuperarse de esta. Las fuentes consultadas por laSexta siguen descartando una dimisión inmediata y ponen el foco en la reconstrucción. No quieren que Mazón caiga solo, por eso la estrategia también se aplica contra la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de la que defienden que no puede ser comisaria europea.

De ahí el intento de criticar a Ribera, primero por que según explica Mazón sin presentar pruebas, la ministra no se habría interesado por la situación hasta pasadas las 20.00h del trágico 29 de octubre. En declaraciones a À Punt, Mazón decía que el mensaje de Teresa Ribera no llegó antes de las 20.00 de la tarde del martes, pero se contradecía abriendo también la posibilidad de que recibiera alguna llamada perdida suya: "Luego vi un SMS estando aquí con una cobertura muy complicada. Es que aquí no hay cobertura".

También el PP ha encontrado un punto de fricción con el ministerio que dirige Ribera por las recomendaciones sobre el agua. Mientras el ministerio de Transición Ecológica ha instado a hervir el agua si se quiere consumir del grifo, Mazón ha negado esa recomendación pidiendo el uso de agua embotellada: "Han salido unas afirmaciones desde el ministerio de Teresa Ribera que no son acertadas ni adecuadas. Se ha estudiado aquí en el CECOPI y en este momento no hay recomendaciones oficiales de calentar el agua en estos momentos".

"El agua embotellada, gratuita, que nos hemos encargado que haya de sobra, es lo que se recomienda desde la Salud Pública valenciana para cocinas y beber. El agua corriente está habilitada para asearse o ducharse, aunque como eso depende del municipio, la recomendación es dirigirse al ayuntamiento correspondiente para confirmar", ha añadido.