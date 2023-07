Carlos Mazón ya ha sido investido como presidente de la Generalitat Valenciana gracias a su polémico pacto de Gobierno con Vox y el nuevo dirigente del Gobierno autonómico ha afirmado en una entrevista publicada este mismo lunes que su socio de gobierno de ultraderecha no es un partido machista, xenófobo o homófobo.

En el contexto de su toma de posesión, el nuevo presidente de la Comunitat Valenciana concedió una entrevista al medio de comunicación 'OkDiario' y al ser preguntado por las primeras declaraciones de la titular del PP extremeño María Guardiola en los que criticaba al partido de Abascal y sus, ahora, socios de gobierno, el periodista le interpela directamente: "¿A usted le parece Vox un partido machista, xenófobo y homófobo?". A este interrogante el líder autonómico respondió un rotundo "Pues a mí no me lo parece".

Cabe resaltar que esta declaración llega un día después de que el secretario general de Vox y cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Ignacio Garriga, interrumpiera este domingo su discurso durante un mitin en Badalona para encararse a quienes protestaban a distancia con banderas independentistas y LGTBI y el mismo día en el que una diputada de Vox llama "enferma crónica" a Elizabeth Duval (Sumar) por ser transexual.

El líder de los populares desarrolló su respuesta justificando "es que yo sé que no lo es. Yo he visto a Vox firmar con Marga Prohens ‘la lucha -cito textual- contra la violencia machista". "Igual que yo no tengo que estar recordando permanentemente que el primer partido en España que trajo el primer Pacto contra la Violencia de Género fue el Partido Popular. O ahí están los 2000 puntos de mi programa electoral donde lo dejan bastante bien claro" añadió.