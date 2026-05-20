Más Madrid sella la paz con una lista conjunta: Mónica García será la candidata en Madrid y Emilio Delgado irá al Congreso

La ministra de Sanidad, Mónica García y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante la celebración en Móstoles de las fiestas del 2 de mayo

Los detalles Mónica García será la número uno en la lista acordada en la formación, seguida por Manuela Bergerot como la número dos y Emilio Delgado como el número tres.

Acuerdo cerrado en Más Madrid que pone fin al conflicto en la formación después del anuncio de Mónica García de volver a ser la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027. Fuentes de la formación confirman que se ha acordado una lista conjunta para sus primarias "que incluye a todas las sensibilidades".

En esta lista, Mónica García será la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, siendo la número uno mientras Manuela Bergerot será la número dos y Emilio Delgado, el número tres.

Además, Más Madrid sitúa a Tesh Sidi, Emilio Delgado y Eduardo Rubiño como "referentes" para formar parte de la lista que se presente al Congreso de los Diputados.

"Más Madrid sale fortalecido de esta negociación demostrando que en el proyecto de la izquierda madrileña cabe todo el mundo y está listo para pelear la presidencia de la Comunidad de Madrid y revalidar el gobierno de coalición", celebran desde la formación.

El calendario para estas primarias sitúa la inscripción de candidaturas entre el 1 y el 15 de junio. El 19 de ese mes se publicarán las candidaturas definitivas. Las votaciones tendrán lugar del 4 al 6 de julio, finalizando con la publicación de resultados el 8 de ese mes.

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