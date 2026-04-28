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Debate interno

Enfado en Más Madrid con Emilio Delgado por el lío de las primarias: reprochan el choque público mientras Mónica García pide "no hacer daño"

El contexto Emilio Delgado y Mónica García se enzarzaron en una discusión en ARV sobre quiénes pueden votar en las primarias del partido.

Mónica García, este martesMónica García, este marteslaSexta
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Mónica García ha llamado este martes a la calma tras la disputa pública de Más Madrid. La ministra de Sanidad ha tirado de latín preguntando "¿primun non nocere?". "Ante todo, no nos hagamos daño, ni a la organización ni entre nosotros", ha pedido, para zanjar la tensión que protagonizó con Emilio Delgado en Al Rojo Vivo.

Durante el programa de laSexta, se enzarzaron en una discusión sobre cómo será el proceso interno para elegir al candidato a la Comunidad de Madrid. Finalmente, tras una reunión ese mismo lunes del máximo órgano de la formación, ganó la opción defendida por García, que expuso que los simpatizantes tenían que haber asistido a un mínimo de tres eventos para poder votar.

Aunque parecen haberse apaciguado las aguas, en Más Madrid hay enfado con Emilio Delgado por la forma en la que se produjo ese choque, en medio de una entrevista a García. El diputado de la Asamblea de Madrid, que podría posicionarse como candidato a las primarias del partido, planteó si podría votar "mucha gente que no podía asistir a una actividad concreta pero estaba inscrita en Más Madrid" pero que sí ha podido votar durante todos estos años.

La ministra replicó que "todo el que participe de Más Madrid es militante" y que eso "ocurre en todos los partidos".

Malestar en la formación

"Yo discrepo en las formas. Ese debate no me ha parecido nada justo", opinó Tesh Didi en Más Vale Tarde. Un malestar compartido con otros miembros de la formación como Rita Maestre, que ha rechazado "convertir ninguna discusión interna en un numerito exterior".

Fuentes del partido han calificado de "fango" esta discusión, sobre todo el reproche de Delgado, que ante la explicación de García sobre la necesidad de haber participado en eventos del partido para poder votar, dijo que "antes no era así".

Efectivamente, antes no era así, pero hace un año se cambió el reglamento del partido. Ahora, el artículo dos sobre los derechos de las personas militantes exige haber participado en al menos tres eventos del partido para tener la potestad de elegir candidato.

Pese a todo, Delgado insistió en que su discrepancia es que durante siete años ha bastado con estar inscrito para participar en el proceso interno.

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