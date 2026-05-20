Cuartango confiesa: "Me ha chocado siempre la contradicción de Zapatero de luchar por las causas justas y sus amistades peligrosas con el régimen de Venezuela y China"

Julio Martínez, dueño de la sociedad de la trama, ha hablado con OKDiario y ha asegurado estar "fuertemente impactado" por la imputación de su amigo José Luis Rodríguez Zapatero: "Pensaba que se libraría de esto".

Según analiza el periodista Pedro García Cuartango, "lo que Julio Martínez tiene que explicar es por qué le contrató a su empresa, Análisis Relevante, los accionistas de Plus Ultra, y por qué le pagó medio millón de euros durante cinco ejercicios a Zapatero por unos trabajos de geoestrategia que nada tenían que ver con su empresa".

"Esto resulta sumamente chocante y hasta ahora no tenemos ninguna explicación coherente", afirma el periodista, recordando que el juez, en su auto de 88 páginas, "establece conexiones, conversaciones, documentos que incriminan a Zapatero, pero obviamente, habrá que esperar a que la investigación avance para dilucidar si es o no culpable".

Ahora bien, para Cuartango hay una cosa muy llamativa que confiesa, siempre le ha chocado, y es "la contradicción de Zapatero entre presentarse como abogado de las causas perdidas, con un hombre que lucha por la defensa de los derechos humanos, y sus amistades peligrosas con el régimen de China y Venezuela": "Eso me parece absolutamente contradictorio", insiste y concluye el periodista.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido