Análisis
Cuartango confiesa: "Me ha chocado siempre la contradicción de Zapatero de luchar por las causas justas y sus amistades peligrosas con el régimen de Venezuela y China"
El periodista Pedro García Cuartango analiza en Al Rojo Vivo la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Julio Martínez, dueño de la sociedad de la trama, ha hablado con OKDiario y ha asegurado estar "fuertemente impactado" por la imputación de su amigo José Luis Rodríguez Zapatero: "Pensaba que se libraría de esto".
Según analiza el periodista Pedro García Cuartango, "lo que Julio Martínez tiene que explicar es por qué le contrató a su empresa, Análisis Relevante, los accionistas de Plus Ultra, y por qué le pagó medio millón de euros durante cinco ejercicios a Zapatero por unos trabajos de geoestrategia que nada tenían que ver con su empresa".
"Esto resulta sumamente chocante y hasta ahora no tenemos ninguna explicación coherente", afirma el periodista, recordando que el juez, en su auto de 88 páginas, "establece conexiones, conversaciones, documentos que incriminan a Zapatero, pero obviamente, habrá que esperar a que la investigación avance para dilucidar si es o no culpable".
Ahora bien, para Cuartango hay una cosa muy llamativa que confiesa, siempre le ha chocado, y es "la contradicción de Zapatero entre presentarse como abogado de las causas perdidas, con un hombre que lucha por la defensa de los derechos humanos, y sus amistades peligrosas con el régimen de China y Venezuela": "Eso me parece absolutamente contradictorio", insiste y concluye el periodista.
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