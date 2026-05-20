Alfonso Pérez Medina señala cuál es el elemento clave que debe explicar Zapatero el 2 de junio: "Su relación con la empresa de Julio Martínez"

El periodista, jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, desgrana en este vídeo algunas de las claves de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras conocer al completo el auto de 88 páginas del juez que imputa/investiga a José Luis Rodríguez Zapatero, el periodista Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, apunta a qué es lo más importantes o más llamativo que debe declarar el expresidente del Gobierno el día 2 de junio, fecha en que el magistrado le ha citado a declarar.

El periodista contesta claramente: "Su relación con Análisis Relevante, la empresa clave de la trama, empresa controlada por Julio Martínez, que le habría pagado alrededor de 2 millones de euros, tanto a él como a sus hijas", e insiste Pérez Medina en que "el futuro judicial de Zapatero depende de desvincularse de este empresario y de su empresa".

Por otro lado, informa el periodista que los indicios más claros que hay son "un chat de la empresa de AR, en el que el juez dice que Zapatero participa activamente y también que le manda a Julio Martínez dos documentos excel con la lista de clientes de esa empresa para mandarle esos informes por los que se supone que cobraba y que el juez cree que eran informes que no tenían el valor de mercado con el que análisis relevante remunera a José Luis Rodríguez Zapatero y a la empresa de sus hijas".

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