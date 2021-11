El terremoto en el Partido Popular de Madrid por el bloqueo en Whatsapp de Isabel Díaz Ayuso a varios miembros del partido sigue dando zarandeos.

Fuentes del entorno de la presidenta han admitido a laSexta que efectivamente Ayuso sí bloqueó a varios miembros en su teléfono privado porque "llegaba a 400 mensajes diarios".

En esta línea defienden que "no hay bloqueo" porque "todos tienen el teléfono no privado de Ayuso", el de trabajo, en el que aseguran no hay ningún dirigente en barbecho. "Su número de teléfono privado es solo para su gente más cercana. Insistimos, nadie está bloqueado", apuntan.

La pugna por el liderazgo del PP de Madrid se recrudeció este viernes cuando se conoció que la presidenta había bloqueado a varios miembros. Una situación que, según explicaron varios afectados a laSexta, se subsanó durante unas horas y es que Ayuso les habría desbloqueado durante esa tarde para luego volverles a bloquear.

Génova no quiere a Ayuso como líder del PP de Madrid

La Junta Directiva regional del PP del pasado viernes se mostraron grandes discrepancias sobre la opción de adelantar el congreso en el que se elija la nueva dirección del partido en Madrid.

Según ha podido saber laSexta, en Génova no quieren que Ayuso presida el PP en la región y justifican esta postura señalando que "no hay que repetir los errores del pasado". Además se muestran muy contrarios a adelantar la fecha del congreso.

Fuentes del PP confirman que el alcalde José Luis Martínez Almeida tampoco es partidario de que Ayuso acapare el poder del partido en Madrid por lo que, al igual que Génova, apuesta por la tercera vía para liderar el partido: Ana Camins, actual secretaria general del PP de Madrid. Génova sí es partidaria de un partido liderado por Almeida, aunque el alcalde de Madrid sigue sin pronunciarse sobre esta posibilidad.