Ayuso matiza su petición de romper relaciones con Marruecos: "Dije que lo haría mientras esto siga así"

Los detalles La presidenta madrileña asegura que no dijo "que a las bravas hay que romper relaciones* con el país norteafricano, aunque pidió "poner pie en pared" y deslizo que Rabat tenía información sensible sobre Sánchez.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha matizado sus declaraciones sobre romper relaciones con Marruecos, afirmando que "no es que a las bravas hay que romper relaciones". Hace una semana, en una entrevista, sugirió que, de continuar la situación actual, consideraría esa opción. En un desayuno informativo junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Ayuso interrumpió para aclarar que reflexionaría sobre el tema, ya que no es adecuado ignorar la postura de Marruecos. Además, insinuó que la crisis migratoria podría estar vinculada a información comprometedora sobre el presidente Pedro Sánchez.

"No dije que a las bravas hay que romper relaciones". Con esas palabras ha matizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, las declaraciones que efectuó hace una semana, en la que, al ser preguntada en una entrevista en 'OkDiario' sobre si rompería relaciones diplomáticas con Marruecos, respondió: "Desde luego, mientras esto siguiera así, sí".

Este lunes, siete días más tarde, Ayuso estaba invitada a un desayuno informativo en el que intervenía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha sido preguntado sobre la petición de la presidenta madrileña al Gobierno. En ese momento, Ayuso ha interrumpido el acto para matizar sus palabras.

"No es que a las bravas hay que romper relaciones", ha asegurado. "Dije que mientras esto siga así, yo me lo pensaba, porque creo que no es oportuno mirar para otro lado y que Marruecos siga con esa actitud", ha añadido Ayuso.

No obstante, la rectificación de Ayuso no es completamente cierta, pues aseguró que, en caso de estar en la situación actual del Gobierno "por lo menos, pondría pie en pared con esto", ya que "no se puede no hacer nada".

Además, deslizó la posibilidad de que la crisis migratoria se deba a que Marruecos dispone de información que compromete al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "¿O es que hay algo que no debiéramos saber todos y que ellos sí saben de ti, señor presidente? ¿Qué ocurre ahí?", cuestionó Ayuso, lanzando una hipótesis que este lunes ha sido respaldada por el presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban.

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