Trump asegura que la guerra va "extremadamente bien" mientras Irán lanza un ataque masivo contra las bases estadounidenses en Baréin

Los detalles El presidente de Estados Unidos ha asegurado que a los iraníes "les quedan muy pocos drones, a pesar de lo que se ve". Sin embargo, la realidad es que la prolongación del conflicto está poniendo en riesgo la capacidad militar de EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la guerra contra Irán "va extremadamente bien", tras dos semanas de bombardeos diarios luego de romperse un memorando de entendimiento. Sin embargo, Irán ha respondido con un ataque masivo a bases estadounidenses en Baréin. Además, los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, han lanzado misiles contra una refinería en Arabia Saudí, buscando bloquear el paso de petroleros. Aunque Trump asegura que la situación está controlada, el conflicto amenaza la capacidad militar de Estados Unidos, que ha solicitado fabricar más misiles Patriot. A pocos meses de las elecciones de medio mandato, el panorama es incierto para Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la guerra "va extremadamente bien". Estados Unidos lleva bombardeando Irán diariamente durante dos semanas, después de que se rompiera el memorando de entendimiento. "Hemos golpeado a Irán con mucha fuerza", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca, quien ha amenazado con ir a más en el país y ha afirmado que a los iraníes "les quedan muy pocos drones, a pesar de lo que se ve".

Sin embargo, minutos después de que Trump hiciera esta afirmación, Irán ha lanzado un ataque masivo sobre las bases estadounidenses en Baréin, incluido el cuartel general de la Quinta Flota.

A esta escalada del conflicto se suma la reciente entrada de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán. Tres misiles balísticos hutíes han impactado en las últimas horas en la quinta refinería de petróleo más grande de Arabia Saudí. Los hutíes buscan sabotear el paso de petroleros saudíes por el estrecho de Bab el-Mandeb, que está prácticamente bloqueado, al igual que el estrecho de Ormuz.

Así, según Trump, "todo va bien", pero la realidad es que la prolongación del conflicto está poniendo en riesgo su capacidad militar para nuevos escenarios bélicos. Por primera vez en 30 años, Estados Unidos ha pedido fabricar más misiles Patriot, aunque una versión anticuada, simplemente para tener existencias. Y a solo cuatro meses de las elecciones de medio mandato, el panorama sigue siendo impredecible y Trump sabe que en esta cita electoral se juega mucho.

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