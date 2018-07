Rajoy, al PSOE ante su insistencia sobre medidas contra la brecha salarial: "No tienen nada mejor que hacer a estas horas de la mañana"

TENSIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y EL PSOE

Margarita Robles, portavoz del PSOE, le ha afeado a Mariano Rajoy que no se "meta en nada que afecte a los ciudadanos" y que el tema de la igualdad y la brecha salarial "no le preocupa nada". El presidente del Gobierno no ha dudado en responder a la portavoz socialista en el Congreso.