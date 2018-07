Mariano Rajoy se retracta de sus palabras sobre la brecha salarial de hombres y mujeres

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha retractado de sus declaraciones sobre la brecha salarial y se ha comprometido a que su Ejecutivo "dé todas las batallas" para reducir la discriminación salarial, al mismo tiempo que ha apelado a la responsabilidad de los empresarios "para que sean justos y equitativos".

"Me he retractado, ni poco ni mucho, me he retractado y si me han entendido mal o me he expresado mal no tengo ningún problema en retractarme", ha admitido Rajoy en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' al ser preguntado por la entrevista en la que descartó adoptar medidas legales para impedir la discriminación salarial en las empresas y expresó su deseo de "no meterse en eso".

El jefe del Ejecutivo ha recordado, no obstante, que la legislación actual "no permite que a igual trabajo y el mismo número horas haya diferente sueldo". En este sentido, ha recordado la labor de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la ley, aunque ha admitido la dificultad para resolver todos los casos.

"La Inspección de Trabajo es como la Inspección de Hacienda, resuelve muchas cosas pero no puede resolver el 100%" y ha apelado "a la gente que paga los sueldos para que cumpla con su país y que sea justo y equitativo".