María Jesús Montero tilda al PP como el partido del "me opongo a todo" y avisa a Feijóo: "Vamos a agotar la legislatura"

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE en Andalucía, ha estado en Málaga en un acto en el que ha cargado contra el PP y contra la figura de Alberto Núñez Feijóo por su oposición al Ejecutivo socialista. Además, ha puesto el foco en el acuerdo en la Comunitat Valenciana entre Carlos Mazón y Vox para los presupuestos.

"No aceptan los resultados democráticos del pueblo. No lo asimilan, todos los días pidiendo elecciones. Ese escenario que tiene este partido de la oposición, que es el partido del 'me opongo a todo'. Subida de pensiones, me opongo; transporte gratuito, me opongo", cuenta Montero.

Y realiza una pregunta: "¿Sabéis por qué Feijóo pide elecciones cada día? Para que su liderazgo siga al frente del PP, porque esto es algo que escuchamos a veces en las organizaciones políticas, que no se planteé la renovación porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y no da tiempo a recomponernos".

En ese sentido, ha dejado un claro mensaje en su comparecencia en Málaga: "Vamos a agotar la legislatura. Si quieren hacer cambios, tienen tres años por delante".

"Mazón ha sido un negligente"

Ha hablado Montero también del acuerdo en Valencia entre el PP de Mazón y Vox: "Como no quieren estar allí vienen a esconderse a Sevilla. Nunca de sus interparlamentarias sale un proyecto de país, y no es porque los medios no lo publiquen. Es porque no tienen. Se dedican al barro, al ruido. Caminan en una dirección en la que no tienen nada que aportar".

"Por eso tenemos que reforzar nuestro proyecto. Esa alianza entre la ultraderecha y la derecha de este país está dañando el interés general de los ciudadanos. Lo hemos visto en Valencia. Ese Gobierno negacionista, que el cambio climático es invento de los progres. En ese teatro que se tienen que la ultraderecha abandonó el Gobierno pero para aprobar los presupuestos tras la DANA", prosigue.

E insiste: "Después de la manifestación pidiendo justicia, Mazón ha sido un negligente que no está a la altura del interés de los ciudadanos. Pacta que no, que no se van a aplicar ni el Pacto Verde ni la política migratoria".

"Vivimos momentos inciertos"

La vicepresidenta del Gobierno, además, ha tratado el asunto de la situación geopolítica que se vive a nivel mundial: "Son momentos inciertos. Aquellos que no quieren que nada cambie para que a ellos les vaya bien. Es lo que está ocurriendo. Afrontar el desafío que viene de EEUU, de Rusia, de cómo fortalecer el proyecto europeo y cómo defendemos todo ante esta agresión al orden internacional".

"Los socialistas condenamos la invasión a Ucrania, y los bombardeos en Gaza. Tenemos que reforzar la capacidad ucraniana para que los rusos no se queden una parte del territorio, y trasladar a los israelíes que ese bombardeo a la población civil no puede ser la respuesta".