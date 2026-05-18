María Guardiola cuelga la bandera LGTBIQ+ en la fachada de la Junta a pesar del pacto con Vox: "En Extremadura no hay espacio para el odio"

El contexto Extremadura ha colgado la bandera LGTBQ+ en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Un acto que desde Vox aseguran que sabían y sobre el que se "desmarcan".

La Junta de Extremadura ha izado la bandera arcoíris en su sede oficial por el Día Internacional contra la LGTBIfobia, el 17 de mayo, reafirmando su apoyo a la diversidad y los derechos del colectivo LGTBI. La presidenta María Guardiola anunció la creación de una Comisión para la Erradicación de los Delitos de Odio, buscando mejorar la respuesta a víctimas de LGTBIfobia. En un acto en la Asamblea de Extremadura, sin la presencia de Vox, Guardiola abogó por aulas libres de discriminación. El pacto entre PP y Vox permitió a Guardiola ser presidenta, otorgando a Vox la Conserjería de Agricultura y la Vicepresidencia de Desregulación.

La Junta de Extremadura ha colgado la bandera arcoíris en la fachada de su sede oficial con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia que se celebra el 17 de mayo, reforzando así el mensaje institucional de apoyo a la diversidad y a los derechos del colectivo LGTBI pese a su pacto con Vox.

"En Extremadura no hay espacio para el odio", han destacado en redes sociales. Antes de esto, el viernes, la presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció durante su intervención en el acto institucional por el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, la constitución en Extremadura de una Comisión para la Erradicación de los Delitos de Odio, que permitirá "coordinar mejor las respuestas y para poder responder a las víctimas de delitos por Lgtbifobia".

La presidenta extremeña reivindicó "aulas que estén libres de violencia y de discriminación", y en las que "la diferencia no sea nunca una herida y donde cada niño y cada niña pueda desarrollarse sin miedo".

Un discurso que pronunció en el acto que se celebró en la Asamblea de Extremadura, al que acudieron representantes de todos los grupos políticos excepto Vox.

"Combatir la Lgtbifobia no es solo proteger a una parte de la ciudadanía" sino que se trata de defender la convivencia y la libertad de todos, tras lo que ha apuntado que "mientras una sola persona reciba una mirada que juzga, una que hiere o una violencia que golpea, seguiremos teniendo motivos para trabajar", aseguró.

Unas declaraciones y unos gestos sobre los que el secretario general de Vox, Igancio Garriga, se ha pronunciado asegurando que era algo que sabían y sobre lo que prefieren desmarcarse. "Está escrito en el acuerdo de Gobierno que habría desacuerdos, y este es uno de esos casos", ha destacado, reiterando que se "desmarcan de esa bandera".

Pacto PP-Vox en Extremadura

PP y Vox lograron llegar a un pacto tras el cual María Guardiola pudo al fin ser investida como presidenta de la Junta después de sus fallidos dos primeros intentos.

Un acuerdo que contempla que Vox tenga la Conserjería de Agricultura, de Ganadería y Medio Natural al igual que con un senador autonómico. Además, el gran logro con la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, que recae en Óscar Fernández. En la misma, se incluye la inmigración.

Este pacto también contempla algo que logró lo imposible, y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincidió con el Gobierno en que la "prioridad nacional" pactada en esta comunidad es "ilegal".

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