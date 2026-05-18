Imagen de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria

Publicación del fallo de la Sección 5º Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 18 de febrero de 2026:

Que debemos estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dña Adelaida María Pérez Sánchez contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera instancia Nº 16 de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 15 de julio de 2024 en el procedimiento ordinario Nº 1260/2023, revocando parcialmente dicha resolución y condenando a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación a que indemnice a la actora en la cantidad de 45.000 euros por vulneración en su derecho al honor, en relación a la noticia dada en la edición del mediodía de La Sexta Noticias del día 2 de marzo de 2023 sin declaración en costas de esta alzada con devolución del depósito constituido al efecto.