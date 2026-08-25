Polémica en las fiestas de Alginet (Valencia): sustituyen el clásico toro mecánico por un pene gigante

Desde los festeros cuentan que quisieron hacer una broma sin mala intención. La atracción, que fue contratada por los festeros de Alginet, estuvo activa, tan solo, 20 minutos.

En las fiestas de Alginet, Valencia, se ha sustituido el clásico toro mecánico por otro elemento: un pene. La comisión de fiestas decidió innovar y escogieron esa atracción como entretenimiento durante una 'Fiesta de la Cerveza', pero a su alcaldesa no le ha hecho mucha gracia.

Marta, vicepresidenta de los festeros, cuenta en Más Vale Tarde que se escogieron ese particular toro mecánico debido a que formaba parte de esa Fiesta de la Cerveza y, por ese motivo, entendían que solo iban a acceder a la misma personas mayores de edad.

"Decidimos hacer una broma sin mala intención y sin pensar que iba a ofender a nadie", expone la joven. Marta expone que la atracción solo estuvo activa unos 20 minutos y, además, pide disculpas a todos aquellos vecinos que se hayan ofendido con la atracción.

División de opiniones entre los vecinos

Entre los vecinos, como expone Marina Valdés, hay división de opiniones. Un vecino comenta, entre risas, que el pene mecánico causó "algo de revuelo". "Que fuera un pene yo lo encontré inapropiado", añade. "Era una broma de los festeros y tampoco era para tomárselo tan mal", indica otra mujer.

"En medio de la plaza... ¿qué quieres que te diga?", afirma una señora, "un poquitín fuerte para los niños". La mujer indica que, quizá, habría sido más adecuado que se hubiera puesto por la noche en otra zona y habrían tenido más éxito. Otra mujer indica que deberían tomárselo con más humor. "Son fiestas, a fin de cuentas", expone.

La alcaldesa, por su parte, expone que ella no tenía constancia de que se iba a poner esa atracción. "Bajé a disfrutar de las fiestas del pueblo y fue cuando lo vi", cuenta, "al verlo fue cuando ordené la retirada inmediata de la atracción". "Me sabe mal que, después de toda la semana de fiestas, que la repercusión que se tenga sea esta atracción", se lamenta.

Desde la empresa que gestiona el alquiler de esas atracciones señala que se suelen utilizar en fiestas privadas, como, por ejemplo, despedidas de soltero o de soltera y no a Ayuntamientos para fiestas públicas de pueblos.

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