La ministra de Defensa, Margarita Robles, no oculta su enfado. En una entrevista este viernes en la Cadena Ser, la ministra se ha mostrado muy rotunda en contra de los mensajes vertidos en el controvertido chat de militares retirados franquistas donde hablababan de fusilar a "26 millones de hijos de puta" y, cuando le ha preguntado sobre si Vox podría estar detrás de ello, ha sido contundente: "No vamos a dejar que la ultraderecha se quede ni con España, ni con las Fuerzas Armadas".

"A mí no me corresponde decir quién está detrás del comportamiento de nadie. Cuando algún partido, en este caso político, dicen que son nuestra gente... A las Fuerzas Armadas, a España, a sus símbolos no los puede patrimonializar nadie. Son absolutamente de todos", ha aseverado.

Sobre los chats donde se hablaba de fusilar a independentistas, se criticaba al Gobierno e incluso se hablaba de pronunciamientos militares, la titular de Defensa ha reconocido la "vergüenza" que le producen esos mensajes. "Son personas, que se apoyan en una condición que ya no tienen, que están atribuyéndose ser representantes de no sé muy bien qué con unos chats y unas cartas que nos avergüenzan a cualquier demócrata", ha asegurado.

"Desgraciadamente, en lugar de hablar de las Fuerzas Armadas modernas, preparadas, que hacen un gran servicio a nuestro país, estamos hablando de personas que se embozan en la condición que tuvieron en su día de militares, que están en situación de retiro, no son militares", ha criticado duramente Robles, mencionando que algunos de quienes hablan de fusilamientos o golpes de estado "abandonaron el Ejército hace 40 años, dejando su uniforme muy pronto para servir a su país e irse a las aerolíneas privada".

"Estoy muy orgullosa de las Fuerzas Armadas que han estado en residencias, con los fallecidos, con los más vulnerables. Lo demás son personas que no se merecían haber llevado el uniforme de militares", ha lamentado.

Las Fuerzas Armadas "no miran al pasado"

Robles se ha referido también a un comunicado del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Ángel Villarroya, en la que el general del aire asegura que "las opiniones de estas personas no pueden considerarse representativas del colectivo del que formaban parte con anterioridad sino que deben verse como opiniones de ciudadanos particulares". Tienen todo el derecho a expresarse, dice el JEMAD, "pero no arrogándose un derecho de representatividad que no poseen, que daña la imagen de las FAS y que sólo confunde a la opinión pública".

"Las Fuerzas Armadas de nuestros días no miran al pasado, nos encontramos en un constante proceso de adaptación de estructuras y capacidades al continuo cambio en el que los riesgos y amenazas se desarrollan en de forma global", reza la nota.

Críticas de los reservistas

Las críticas al chat también han venido por parte de una de las agrupaciones que representan a los reservistas, la Asociación de Militares y Reservistas de Especial Disponibilidad (AMRED45+), que ha tildado a los participantes de "trasnochados nostálgicos y antidemócratas" que "están mas cerca de lo que podamos pensar tanto de personal en activo a menores y adolescentes al que contaminar con su discurso de odio y amenazas continuadas, como a personal destinado en polvorines y armerías".

Es por ello que la asociación solicita que les sean retirados los privilegios de carrera militar, la entrada en residencias militares y la retirada de sus nombres de las órdenes de San Hermenegildo y San Fernando.