Mañueco toma posesión como presidente de Castilla y León sin mencionar la "prioridad nacional" pactada por PP y Vox

¿Qué ha dicho? El reelegido presidente autonómico ha evitado hablar del contenido del acuerdo de coalición con la ultraderecha y se limita a agradecer a Carlos Pollán por su apoyo.

Alfonso Fernández Mañueco ha asumido su cargo como presidente de la Junta de Castilla y León en la XII legislatura, ignorando la controversia sobre el criterio de "prioridad nacional" promovido por Vox. Durante su toma de posesión, respaldó el discurso del papa León XIV, abogando por la colaboración y el diálogo social. Aunque evitó abordar la medida xenófoba de Vox, agradeció su apoyo, especialmente a Carlos Pollán, su futuro vicepresidente. Mañueco fue acompañado por figuras destacadas como Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y varios presidentes autonómicos. El nuevo Gobierno será una coalición entre el Partido Popular y Vox.

Alfonso Fernández Mañueco ha jurado su cargo como presidente de la Junta de Castilla y León en la XII legislatura este jueves. Durante su toma de posesión, el líder regional del Partido Popular, que afronta su tercer mandato, ha ignorado la polémica por el criterio de "prioridad nacional" en el acceso a prestaciones y servicios públicos exigido por Vox a cambio de sus votos en la investidura.

No obstante, Mañueco ha insistido en respaldar el discurso efectuado por el papa León XIV el pasado lunes en el Congreso de los Diputados. Un discurso que el reelecto presidente castellanoleonés aseguraba "suscribir de la A a la Z" en la previa del debate de investidura pese a que el sumo pontífice criticó con dureza la criminalización de las personas migrantes.

"También ha de servirnos de inspiración el mensaje del Santo Padre de colaboración, diálogo y concordia social, desde la pretensión de servir al bien común y recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia", ha recalcado Mañueco sobre las palabras del papa. "Desde esa vocación humanista, sitúo a las personas como objetivo de todos mis actos como presidente. A cada una de ellas", ha añadido.

Pese a ignorar esa medida de marcado carácter xenófobo impulsada por Vox y con la que ha tenido que pasar por el aro, Mañueco sí que ha agradecido a la derecha su apoyo, y especialmente a Carlos Pollán, que será su vicepresidente primero en el nuevo Gobierno de la Junta: "Una tierra por la que vamos a trabajar los próximos cuatro años, en un Gobierno de Coalición formado por Partido Popular y VOX, a quien vuelvo a agradecer su compromiso, personalizado en Carlos Pollán y el resto de su grupo parlamentario, en la apasionante tarea que nos aguarda".

Mañueco ha estado arropado en su toma de posesión por expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, por la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra; por la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y por la exministra Fátima Báñez. Además, los presidentes autonómicos Alfonso Rueda, de Galicia; Adrián Barbón, de Asturias; María José Sáenz de Buruaga, de Cantabria; Jorge Azcón, de Aragón, y María Guardiola, de Extremadura, han acudido al acto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido