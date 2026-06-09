'Amarás a Vox sobre todas las cosas' o 'No codiciarás ayudas ajenas': los mandamientos ultras que asume Mañueco

Los detalles Al igual que ocurrió en Extremadura o Aragón, Alfonso Fernández Mañueco ha hecho concesiones a Vox para poder gobernar con mayoría absoluta.

Castilla y León ha formado un nuevo gobierno bajo la influencia de Vox, con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza. Los mandamientos de esta legislatura incluyen restricciones a la inmigración, destacando el lema 'No codiciarás las ayudas ajenas', que busca retirar subvenciones a ONG que, según Vox, favorecen la inmigración ilegal. También se prioriza la vinculación legal para recibir prestaciones. Otro mandamiento, 'No cometerás acogidas impuras', rechaza el reparto de menores migrantes. En cuanto a políticas verdes, se plantea suprimir tasas del Pacto Verde. Vox ocupa tres puestos en el gobierno, con Carlos Pollán como vicepresidente, mientras Mañueco resalta la colaboración con Vox para mantener el poder.

Castilla y León tiene nuevo gobierno, con Antiguo Testamento, porque los mandamientos que ha asumido Alfonso Fernández Mañuecoson el 'Evangelio' que Vox está imponiendo en los territorios en los que es llave para gobernar.

El capítulo más extenso es el de la inmigración, donde se enmarca el mandamiento por excelencia de esta nueva legislatura: 'No codiciarás las ayudas ajenas'. Un mensaje a las ONG que, según la formación de ultraderecha, favorezcan la inmigración ilegal, a las que quitarán las subvenciones, y la prioridad nacional como elemento básico para vivienda y subsidios.

"Quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León", ha declarado Mañueco en el pleno de investidura.

'No cometerás acogidas impuras' es el siguiente mandamiento para rechazar el reparto de menores migrantes del Gobierno, alegando que Castilla y León no tiene capacidad.

Después va el obligado en cada acuerdo: 'No tomarás las políticas verdes europeas en vano'. A este respecto, el presidente autonómico ha asegurado que "vamos a suprimir, mantener eliminadas o reformar aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde que resulten perjudiciales para el sector productivo, para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad".

'Honrarás a tu padre y a tu madre': este se mantiene intacto porque es el único modelo de familia que contempla Vox y, por extensión, el PP de Mañueco. Porque en el acuerdo no hay ni rastro de las políticas de igualdad y, por supuesto, tampoco de violencia de género.

Tres de los 12 apóstoles del nuevo Gobierno de Castilla y León serán de Vox (la vicepresidencia será para su portavoz, Carlos Pollán), a los que este martes Mañueco ha hecho la pelota. El líder 'popular' ha destacado la generosidad de Vox y ha subrayado que "no hemos traicionado las ideas, pero hay que ceder para alcanzar acuerdos".

Porque el último de los mandamientos del PP está claro: 'Amarás a Vox sobre todas las cosas', siempre y cuando les mantenga en los gobiernos y con las negociaciones ya en marcha en Andalucía.

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