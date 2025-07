El PSOE vuelve a pedir la dimisión de Mazón tras lograr el sueldo de expresidente: "Tiene lo que quería, ya no hay excusas"

El PSOE exige de nuevo la dimisión de Carlos Mazón. Ocho meses y medio después de la DANA que dejó 228 muertos en Valencia el pasado 29 de octubre, los socialistas exigen de nuevo la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana. Lo hacen a menos de 24 horas de que Mazón cumpla dos años al frente del Consell, lo que automáticamente le concede el derecho a cobrar un sueldo público de 75.000 euros durante dos años por superar la mitad de la legislatura.

La secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López, ha asegurado este domingo que "lo que quería Mazon era acumular esos privilegios de expresident de la Generalitat" a toda costa y que por eso no renunció al cargo tras la tragedia derivada del temporal. Por eso, sostiene, el líder del PP valenciano está "inhabilitado para seguir siendo president".

"En 24 horas va a conseguir eso que no se merece, pero que él quería", ha afirmado López, que considera que, una vez asegurado su futuro, Mazón "ya no tiene ninguna excusa, tiene que convocar elecciones y escuchar a los valencianos", que, para la portavoz socialista, "no merecen un presidente que no está a la altura".

"El PP no es creíble hablando de corrupción"

Enma López también ha hablado del endurecimiento del tono de Alberto Núñez Feijóo en los últimos días tras el estallido del caso Koldo-Ábalos-Cerdán y las acusaciones hacia Pedro Sánchez de ser "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución".

La portavoz socialista asegura que "el PP no es creíble" dando lecciones morales, ya que "critican la corrupción desde una sede pagada con dinero negro y ponen a corruptos a organizar congresos". Además, lamenta que la formación de Génova "se ha convertido en la marca blanca de Vox".

Por último, la secretaria de Política Económica del PSOE ha insistido en que la intención de Pedro Sánchez y del partido es dar continuidad al Gobierno y agotar la legislatura, que concluye en 2027. "Nos quedan muchos años por delante para seguir mejorando España", ha concluido Enma López.