Sanidad de Madrid no se plantea actualmente un "curso escolar presencial al 100%". Así lo ha explicado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en una entrevista en la Cadena Ser. Ruiz Escudero apunta que con los datos de incidencia de COVID-19 en Madrid "a día de hoy", con una "tendencia en crecimiento de casos", "no se plantearía un inicio del curso al 100%". No osbtante, ha señalado que "la decisión del inicio de los colegios debe tomarse con los datos epidemiológicos" más cercanos al regreso a las aulas.

En la misma línea, en una entrevista en Espejo Público, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha señalado que "es evidente que la situación obliga a reajustar los escenarios que teníamos", pero defiende que "la Comunidad de Madrid ha tenido un plan" y recuerda los cuatros escenarios para los colegios que presentaron en julio. "Lo sabían profesores, directores, docentes desde el 9 de julio. Tenían tiempo para preparar", ha añadido el consejero Ossorio.

Con respecto a la huelga de profesores en Madrid para septiembre convocada por los sindicatos, Ossorio sostiene que "evidentemente es una huelga política" y que "lo que dicen en la convocatoria es falso". "Dijimos que si era necesario contrataríamos a más de 8.000 profesores. Vamos a comprar decenas de miles de ordenadores y estamos haciendo obras en verano", responde ante las acusaciones de "falta de medios" e "inacción" del Gobierno regional. "Es un feo tan grande a las familias… Gente que no cobra, con incertidumbre, que se les diga que no hay colegio por razones políticas".

El consejero de Educación también insiste en el esfuerzo que se está realizando desde la Consejería para que todo esté operativo a principios de septiembre. "Haremos lo que estén en nuestras manos para facilitar el inicio de curso", ha añadido Ossorio.

El Gobierno autonómico madrileño ha anunciado que el próximo martes 25 de agosto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, presentarán el plan de vuelta al colegio del curso escolar 2020/21. Dos días más tarde, el 27 de agosto, tendrá lugar la conferencia conjunta de Educación y Sanidad para abordar la situación de la pandemia y las medidas que se aplicarán en la vuelta a las clases.