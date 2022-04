El empresario Luis Medina dijo sentirse estafado al fiscal de Anticorrupción por la comisión que se llevó su socio Alberto Luceño con el pelotazo de las mascarillas. En unas declaraciones de abril de 2021, el hijo del duque de Feria afirmó que pactaron repartirse las comisiones en tercios. Sin embargo, Luceño se habría llevado cinco millones de euros, mientras que Medina uno.

"Hablamos de que se dividía en tercios: un tercio para mí, otro para él y oro para el paralelo de la comisión, para la empresa Malasia", señaló ante el fiscal, ante quien defendió, además, que el fue solo un "facilitador" entre Alberto Luceño y el Ayuntamiento: "Soy un facilitador, un introductor, el intermediario".

"Parece que entre los socios tampoco se tenían mucho respeto, ya que Luceño pudo haber engañado a Medina, quien se sintió timado. ha conocido a través de los medios que él se llevó una comisión de un millón de euros, mientras que su socio se llevó una superior a los cinco millones de euros", ha comentado Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, al respecto.

Por otro lado, Medina aseguró al fiscal que no tiene relación directa con Almeida y que no había hablado con él de los contratos. Tan solo admitió que habló con el alcalde de Madrid una vez, aunque dijo que no recordaba si había sido por mensajes o a través de una conversación telefónica, tal y como puedes ver en este vídeo. Según el comisionista, Almeida solo habló con él para agradecerle una donación de 183.000 mascarillas.

Además, el hijo del duque de Feria también explicó al fiscal cómo llegó a ponerse en contacto con el Ayuntamiento. En este sentido, el empresario aseguró que fue una antigua directora de su universidad la que le pasó el contacto del hermano del alcalde de Madrid.

Mientras, José Luis Martínez-Almeida defiende que el Ayuntamiento de Madrid es inocente, e incluso que es la parte damnificada en todo esto, a pesar de que lo sabía desde diciembre de 2020, ya que la Fiscalía informó de que estaba investigando el pelotazo y a los comisionistas.