El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado a la izquierda por los "insultos" que ha recibido tras el escándalo de las comisiones de las mascarillas que compró el Ayuntamiento de Madrid.

En esta línea ha defendido que ni él ni el Ayuntamiento tiene nada que ver con el dinero que recibieron los comisionistas. "¿Se imagina usted que la Fiscalía me hubiera llamado a declarar? ¿Se imagina usted que la Fiscalía me hubiera imputado? ¿Qué hubieran dicho? No les queda nada por decir", ha criticado.

Almeida ha pedido que se deje "trabajar a la Fiscalía y a los jueces": "¿Se imagina usted que habrían dicho si la Fiscalía me hubiera llamado a mí a declarar? ¿O a mi primo? ¿Qué hubiera dicho la izquierda? ¿Y si ya me hubieran imputado? Si es que se les han acabado los adjetivos y los insultos a las fuerzas políticas de la izquierda".

Así, el alcalde ha criticado que "ahora ya no basta que te imputen para que te pidan dimitir": "Ahora Fiscalía dice que no hay ninguna irregularidad en el Ayuntamiento de Madrid ni en ninguna persona, pero también te piden que dimitas".