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Lucía Méndez: "Me parece bien que el PP no haya pedido el ingreso en prisión del presidente Zapatero"

La periodista de 'El Mundo' analiza la reacción del PP y del PSOE ante el caso Zapatero y advierte de que el sumario será largo, con un juez que no entrará en valoraciones políticas ni dictará resoluciones rápidas, mientras el PSOE espera respuestas inmediatas.

Lucía Méndez: "Me parece bien que el PP no haya pedido el ingreso en prisión del presidente Zapatero"

La periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez valora con prudencia la evolución del caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero y considera razonable que el Partido Popular, como acusación, no haya solicitado su ingreso en prisión. "Me parece una decisión bastante sensata", apunta.

La periodista subraya que la instrucción "no ha hecho más que empezar" y que el expresidente está centrado en su defensa penal, algo que considera lógico. Sin embargo, advierte de que el caso ya tiene una derivada política relevante.

"Más allá de lo penal, hay un problema político que afecta a su imagen, que con los datos conocidos ya está suficientemente deteriorada desde el punto de vista ético y moral, sea o no constitutivo de delito", sostiene.

Méndez señala además la estrategia del Gobierno y del PSOE, a quienes atribuye una actitud de espera ante la evolución del caso. "Han optado por pedir explicaciones y ver si convencen, pero hay una preocupación evidente por el impacto interno entre militantes y votantes".

En su análisis, la periodista advierte de que esa tensión política choca con los tiempos de la instrucción judicial: "El sumario va a ser largo y el juez no va a entrar en valoraciones políticas ni en dictar absoluciones rápidas".

"Parece que el PSOE espera una respuesta definitiva inmediata, pero eso no va a ocurrir", concluye.

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