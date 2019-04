Los investigadores apuntan a que el PP de Aguirre se financió ilegalmente a través de empresas como Indra, a la que dio contratos hinchados

No sólo Ignacio González se habría llenado presuntamente los bolsillos, también el Partido Popular de Madrid. Es una de las ramas que el juez intenta aclarar con registros como el de la empresa Indra.

Según la investigación, esta sociedad recibió contratos hinchados por parte de la empresa pública de informática de la Comunidad de Madrid. Después, parte de ese dinero habría acabado en la caja B del PP de Madrid. Algo por lo que el juez preguntará a González.

En Al Rojo Vivo, el exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha dicho que "González es la persona más próxima a Aguirre". Por cierto, la mujer del consejero delegado de Indra es la exdirectora financiera del Canal de Isabel II, una de las detenidas.

La segunda rama de la investigación se centra en las operaciones del Canal en Latinoamérica y se van poniendo cifras al saqueo gracias a uno de los primeros autos de prisión de los detenidos allí.

El juez explica que la compra de la empresa brasileña Emissao provocó un quebranto en el Canal de Isabel II de 25 millones de dólares.

Nani Moya, portavoz del PSOE en la com. corrupción de la Comunidad de Madrid, ha dicho que "tiene que haber condena y, sobre todo, la devolución de fondos".

También hay novedades sobre la rama del presunto enriquecimiento personal de Ignacio González y de su familia. Su hermano sobornó, presuntamente, a funcionarios del régimen chavista venezolano para lograr contratos públicos en ese país. No obstante, Ignacio González decía esto hace no mucho, en febrero de 2016: "Monedero, Iglesias, Errejón... no han explicado cómo se han producido ingresos que vienen de Venezuela". El padre de Ignacio González también es uno de los investigados.