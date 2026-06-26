Sheinbaum detalla su encuentro con Felipe VI: afirma que el monarca "escuchó" y que fue una reunión "cordial"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, posa con el rey Felipe VI este jueves, en el Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Los detalles La reunión celebrada el jueves marca un nuevo paso en el acercamiento entre México y España tras varios años de tensiones diplomáticas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el rey Felipe VI, destacando la relevancia de los pueblos indígenas para la identidad mexicana. Durante el encuentro, el monarca mostró interés en colaborar en este tema en la próxima Cumbre Iberoamericana. La reunión, descrita como cordial, marcó un avance en las relaciones entre México y España tras años de tensiones diplomáticas. Sheinbaum subrayó la importancia de los pueblos originarios, con 28 millones de mexicanos identificándose como indígenas. Ambas partes acordaron promover exposiciones culturales en España y discutieron sobre comercio y la situación internacional, facilitados por el reconocimiento previo del rey sobre los abusos durante la conquista.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado este viernes que durante la reunión que sostuvo con el rey Felipe VI expuso la importancia que tienen los pueblos indígenas para la identidad nacional mexicana y que, tras escuchar sus planteamientos, el monarca manifestó su interés en trabajar conjuntamente en ese tema en el marco de la próxima Cumbre Iberoamericana. "Fue una reunión buena, cordial", ha asegurado, tras lo que ha destacado que el rey "es una persona muy sencilla"

"El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. La importancia que para México tienen los pueblos. Y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros", ha dicho la mandataria durante su conferencia de prensa, según ha informado EFE. La gobernante mexicana ha aseverado a su vez que el monarca "escuchó" y planteó que en el encuentro iberoamericano, que se realizará en noviembre en Madrid, una de las mesas de trabajo es "justamente sobre pueblos originarios, sobre pueblos indígenas".

La reunión celebrada el jueves en Palacio Nacional marcó un nuevo paso en el acercamiento entre México y España, después de varios años de tensiones diplomáticas originadas por la petición del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera disculpas por los supuestos agravios cometidos durante la conquista.

Sheinbaum ha explicado que le planteó a Felipe VI que en México millones de personas se reconocen como indígenas y destacó el valor histórico y cultural de los pueblos originarios en la construcción del país. "Le planteé la importancia de que aún 28 millones o, por fortuna, 28 millones de mexicanas y mexicanos se reconocen como indígenas, 69 lenguas que se hablan en México y cómo el reconocimiento de las grandes civilizaciones, las grandes culturas, la grandeza cultural de México se vincula previo a la llegada de los españoles con el México actual", señaló.

Asimismo, dijo a Felipe VI que la reivindicación de los pueblos indígenas constituye un asunto de identidad nacional y de combate a la discriminación. La presidenta mexicana ha indicado que ambas partes acordaron impulsar tres exposiciones culturales en España: una sobre los exiliados de la República Española en México, otra dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz y una tercera sobre la cultura maya.

Asimismo, ha señalado que en la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, abordaron temas sobre comercio, economía, la situación internacional y la defensa de la Carta de las Naciones Unidas. La mandataria mexicana ha asegurado que la reunión con el rey fue posible gracias a un gesto previo de este al reconocer los abusos cometidos durante la conquista, lo que, ha asegurado, abrió la puerta para restablecer el diálogo político entre ambos países tras varios años de distanciamiento.

"Esta reunión no se hubiera podido dar si no hubiera habido por parte del Gobierno Español y del jefe del Estado Español, el rey, en su momento la visita a la exposición de mujeres indígenas y ahí haber reconocido en su forma, en su manera abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles, durante la llamada conquista", ha declarado.

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